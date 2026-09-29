Γιώργος Μαζωνάκης: Η κατάθεση της γιατρού αποκαλύπτει πιέσεις για πλασμαφαίρεση

Σημαντικά στοιχεία για την πίεση που ασκούσε η ιατρός, ο υπνοθεραπευτής και άλλα πρόσωπα στον Γιώργο Μαζωνάκη, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στην πλασμαφαίρεση, προκύπτουν από την κατάθεση της 56χρονης στις αρχές. Η ανειδίκευτη ιατρός παραδέχεται ότι η κλινική εικόνα του τραγουδιστή ήταν επιβαρυμένη, περιγράφοντας έναν άνθρωπο που ήταν ουσιαστικά βιολογικό ράκος. Παράλληλα, επιβεβαιώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στην επικίνδυνη αυτή ιατρική πράξη μετά από αφόρητες πιέσεις, χωρίς να έχει δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του.

Η κατάθεση της ιατρού και η κλινική εικόνα του τραγουδιστή

Η 56χρονη ανειδίκευτη ιατρός, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη, παραδέχθηκε στην κατάθεσή της στις αρχές ότι η κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν επιβαρυμένη. Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα που την επισκέφθηκε στο ιατρείο της στο Κολωνάκι για υδροθεραπεία, τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που ήταν ουσιαστικά βιολογικό ράκος.

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 2026, η ιατρός ανέφερε ότι του έκανε ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που διαθέτει στο ιατρείο της. Από τον έλεγχο αυτό διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής ήταν «πάρα πολύ επιβαρυμένος». Ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης πιστοποιούσε όσα του έλεγε η γιατρός, αναφέροντας ότι λάμβανε διουρητικά χάπια επειδή αισθανόταν κατακράτηση υγρών.

Επιπλέον, η ιατρός περιέγραψε ότι ο τραγουδιστής είχε έναν «παράξενο βήχα», μια «υπερδιέγερση» και δυσκολευόταν να σταθεί όρθιος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά την εμφανώς επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, όπως η ίδια ψυχρά παραδέχεται, τον υπέβαλε στον σχετικό καθαρισμό του εντέρου.

Οι πιέσεις για την πλασμαφαίρεση και η έλλειψη συναίνεσης

Από την κατάθεση της ιατρού επιβεβαιώνεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «σύρθηκε» να υποβληθεί στην επικίνδυνη ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, μετά από αφόρητες πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές φέρεται να ασκούνταν από την ίδια την ιατρό, τον υπνοθεραπευτή και άλλα πρόσωπα.

Ο τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε στη θεραπεία χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς είναι και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Το κυριότερο, δεν είχε δώσει εγγράφως τη συναίνεσή του για την πραγματοποίηση της πλασμαφαίρεσης. Η ιατρός δήλωσε σχετικά: «Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή την θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».

Η περιγραφή της θεραπείας «INUS PHERESIS»

Η ιατρός ανέφερε στον Γιώργο Μαζωνάκη ότι η θεραπεία «INUS PHERESIS» αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο απομάκρυνσης χημικών ή τοξικών ουσιών, περιγράφοντάς την ως καθαρισμό του αίματος. Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, ενώ αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Περιγράφοντας τη διαδικασία, η ιατρός εξήγησε ότι ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι και απαιτούνται δύο περιφερικές φλέβες. Τοποθετούνται δύο βελόνες στις φλέβες αυτές, από τη μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, σε ποσότητα όχι παραπάνω από 200 ml. Το αίμα περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από τη δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία αυτή διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες.

Η «εισπρακτική μανία» και οι έρευνες των αρχών

Παρά την παραδοχή της για την επιβαρυμένη κλινική εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη, η ιατρός φέρεται να αγνόησε την κατάσταση, υποβάλλοντάς τον στον καθαρισμό του εντέρου. Η στάση της αυτή αποτυπώνεται γλαφυρά ως «εισπρακτική μανία», όπως αναφέρεται.

Οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας, αναμένουν τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Στόχος είναι να διαπιστώσουν αν υπήρχε τηλεφωνική συνεννόηση μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων, με σκοπό να ασκήσουν ασφυκτικές πιέσεις στον τραγουδιστή. Οι πιέσεις αυτές φέρεται να αφορούσαν την άμεση υποβολή του σε πλασμαφαίρεση στην «παραϊατρική γιάφκα» της οδού Καρνεάδου, με σκοπό τον καθαρισμό του αίματος και στη συνέχεια της ψυχής του στο ραντεβού με τον υπνωτιστή.

Με πληροφορίες από: Newsit