Τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τη μείωση του αριθμού των φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια έκρουσε το πρωί της Δευτέρας 28/9 ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους στις σχολές επιτυχίας τους. Το πρόβλημα αυτό αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της δημογραφικής συρρίκνωσης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Οι λόγοι πίσω από τις μη εγγραφές

Το συγκεκριμένο φαινόμενο, σύμφωνα με τον κ. Μπούρα, οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων. Πρώτη αιτία αποτελούν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των φοιτητών, οι οποίες δυσχεραίνουν την κάλυψη των αναγκών τους. Επιπλέον, το υψηλό κόστος στέγασης και μετακίνησης συνιστά ένα σημαντικό εμπόδιο για πολλούς.

Στους παράγοντες αυτούς προστίθεται και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων, η οποία επηρεάζει τις επιλογές των υποψηφίων. Ο πρύτανης σημείωσε ότι οι απώλειες δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης, καθώς καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή, όπου εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν, αλλά και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

Ο ακαδημαϊκός χάρτης και οι προκλήσεις του μέλλοντος

Σύμφωνα με τον κ. Μπούρα, σήμερα προσφέρονται περίπου 70.000 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι εισακτέοι ανέρχονται σε περίπου 60.000. Αυτή η διαφορά αναδεικνύει ένα υφιστάμενο ζήτημα στην κατανομή και τη ζήτηση των θέσεων.

Οι εκτιμήσεις του πρύτανη για το μέλλον είναι ακόμη πιο ανησυχητικές. Έως το 2040, οι νέοι φοιτητές ενδέχεται να περιοριστούν στις 30.000 με 32.000, ενώ ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων αναμένεται να παραμείνει ο ίδιος. Αυτό δημιουργεί ένα πιεστικό πλαίσιο για την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Ο πρύτανης τάχθηκε υπέρ της συνολικής αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων πανεπιστημίων και τμημάτων. Η πρόταση αυτή στοχεύει στην καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στη διεθνοποίησή του, με νέα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και συνεργασίες στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να προσελκύσει φοιτητές από άλλες χώρες, ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος που πλήττει την εγχώρια φοιτητική κοινότητα.

Φοιτητική μέριμνα και προσβασιμότητα

Αναφερόμενος στη φοιτητική μέριμνα, ο κ. Μπούρας στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγης, επισημαίνοντας ότι τα ενοίκια παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τόνισε, ωστόσο, ότι όσοι φοιτητές πληρούν τα σχετικά κριτήρια θα εξυπηρετηθούν από τις διαθέσιμες φοιτητικές εστίες. Επιπλέον, το πανεπιστήμιο συνεχίζει να παρέχει δωρεάν σίτιση μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, υποστηρίζοντας τους φοιτητές στις καθημερινές τους ανάγκες.

Τέλος, ο κ. Μπούρας ανέδειξε τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας του ιδρύματος. Ειδικό όχημα μεταφέρει καθημερινά φοιτητές με κινητικές, οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες από και προς τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της πολιτικής για ένα πανεπιστήμιο χωρίς διακρίσεις, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr