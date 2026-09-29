Το Point Nemo: Το πιο απομονωμένο σημείο της Γης και το «νεκροταφείο» διαστημοπλοίων

Σε ένα απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη, στον Νότιο Ειρηνικό, βρίσκεται το Point Nemo, ένα γεωγραφικό σημείο που χαρακτηρίζεται ως το πιο απομονωμένο της Γης. Η ακραία απομόνωσή του έχει προσδώσει μια δεύτερη, ιδιαίτερη διάσταση, καθώς η ευρύτερη περιοχή του χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες ως ζώνη ελεγχόμενης επανεισόδου για διαστημικά αντικείμενα. Μάλιστα, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) αναμένεται να οδηγηθεί σε αυτή την περιοχή μετά το τέλος της λειτουργίας του, γύρω στο 2031.

Το πιο απομονωμένο σημείο του πλανήτη

Το Point Nemo αποτελεί ένα σημείο στον πλανήτη όπου δεν υπάρχει ούτε νησί, ούτε πόλη, ούτε δρόμος, ούτε κάποιο σημάδι ανθρώπινης παρουσίας για χιλιάδες χιλιόμετρα. Βρίσκεται στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό και η απομόνωσή του είναι τόσο μεγάλη, που όταν ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός περνά από πάνω του, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο διάστημα μπορεί να είναι οι πιο κοντινοί άνθρωποι στη Γη.

Το όνομά του, Point Nemo, παραπέμπει στον Ιούλιο Βερν και απέχει περίπου 2.700 χιλιόμετρα από την πλησιέστερη στεριά. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι δεν πρόκειται για νησί, παρά τις εικόνες που μπορεί να κυκλοφορούν, αλλά για ένα γεωγραφικό σημείο στη μέση ενός αχανούς ωκεανού.

Η ανακάλυψη και οι συντεταγμένες του Point Nemo

Η ύπαρξη του Point Nemo υπολογίστηκε το 1992 από τον Κροάτη-Καναδό μηχανικό Hrvoje Lukatela. Ο Lukatela χρησιμοποίησε γεωχωρικό λογισμικό για να προσδιορίσει το σημείο που βρίσκεται μακρύτερα από οποιαδήποτε ακτή στον πλανήτη.

Οι συντεταγμένες του Point Nemo είναι περίπου 48°52,6′ νότια και 123°23,6′ δυτικά. Τα τρία πλησιέστερα σημεία ξηράς είναι το νησί Ducie, το Motu Nui, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Νησί του Πάσχα, και το Maher Island στην Ανταρκτική. Όλα αυτά τα σημεία απέχουν περίπου 2.700 χιλιόμετρα από το Point Nemo.

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο, θα είχε γύρω του μόνο ωκεανό. Δεν υπάρχει εκεί κάποιος φάρος, σημαδούρα ή οποιαδήποτε ανθρώπινη εγκατάσταση. Δεν υπάρχει καν κάποιο «νησί Nemo», καθώς πρόκειται απλώς για ένα σημείο που δημιουργήθηκε από τους υπολογισμούς των γεωγράφων, λόγω της μοναδικής του θέσης μακρύτερα από κάθε στεριά σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σημείο των ωκεανών.

Ο ρόλος του ως ζώνη ελεγχόμενης επανεισόδου

Η ακραία απομόνωση του Point Nemo απέκτησε μια δεύτερη, πολύ πιο παράξενη διάσταση με την πάροδο του χρόνου. Η ευρύτερη περιοχή γύρω από το Point Nemo έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και δεκαετίες ως ζώνη ελεγχόμενης επανεισόδου διαστημικών αντικειμένων.

Δεν πρόκειται ακριβώς για ένα «νεκροταφείο» με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Περισσότερα από 260 διαστημικά αντικείμενα έχουν οδηγηθεί ελεγχόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Ειρηνικού. Η επιλογή αυτής της τοποθεσίας οφείλεται στο ότι η τεράστια απόσταση από κατοικημένες περιοχές μειώνει δραστικά τον κίνδυνο να πέσουν συντρίμμια πάνω σε ανθρώπους ή υποδομές.

Το παράδειγμα του Mir και το μέλλον του ISS

Ανάμεσα στα αντικείμενα που έχουν καταλήξει στον Νότιο Ειρηνικό ήταν και ο ρωσικός διαστημικός σταθμός Mir. Τον Μάρτιο του 2001, ο σταθμός οδηγήθηκε σε ελεγχόμενη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και τα υπολείμματά του έπεσαν στην περιοχή του Νότιου Ειρηνικού, κοντά στο Point Nemo.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά γεγονότα που βρίσκονται μπροστά μας αφορά τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Ο ISS, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ανθρώπινα κατασκευάσματα που έχουν βρεθεί ποτέ σε τροχιά, πλησιάζει στο τέλος της επιχειρησιακής του ζωής.

Η NASA έχει σχεδιάσει την ελεγχόμενη αποτροχιά του μετά το τέλος της λειτουργίας του, με στόχο την επανείσοδο σε ακατοίκητη περιοχή του ωκεανού. Το σημερινό σχέδιο προβλέπει τη λειτουργία του σταθμού έως το 2030, με τη διαδικασία αποτροχιάς να ολοκληρώνεται γύρω στο 2031.

Με πληροφορίες από: Gazzetta