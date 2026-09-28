Διαδοχικές κακοκαιρίες με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στις αρχές Οκτωβρίου

Οι προγνώσεις καιρού πληθαίνουν, δείχνοντας μια νέα διαταραχή που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας στα μέσα της εβδομάδας, φέρνοντας μαζί της βροχές και καταιγίδες. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσίασε μια πρόγνωση για τις επόμενες 15 ημέρες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εισέρχεται σε μια σαφώς πιο φθινοπωρινή περίοδο. Αυτή η μεταβολή θα συνοδευτεί από συχνότερες αλλαγές στον καιρό, με τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η έναρξη του Οκτωβρίου με διαδοχικές κακοκαιρίες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, οι αρχές του Οκτωβρίου, δηλαδή τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας, θα χαρακτηριστούν από διαδοχικές κακοκαιρίες. Αυτές οι καιρικές διαταραχές θα ευνοήσουν την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το κύριο ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ενώ κατά διαστήματα θα επηρεαστούν και τμήματα της βόρειας χώρας και του Αιγαίου.

Η εικόνα της κακοκαιρίας δεν παραπέμπει σε ένα συνεχόμενο ή πολυήμερο φαινόμενο για ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα, αναμένονται εναλλαγές βροχερών διαστημάτων με πρόσκαιρες βελτιώσεις, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της φθινοπωρινής περιόδου. Η γενική τάση για τις επόμενες 15 ημέρες παραμένει φθινοπωρινή, με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες και αυξημένες πιθανότητες για βροχές.

Επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή στον καιρό, με το κύριο ενδιαφέρον να μετακινείται σταδιακά προς το νότο. Από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ιδιαίτερα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, αναμένεται σαφής αύξηση των βροχών και των καταιγίδων. Η Κρήτη αναδεικνύεται ως η περιοχή με τον υψηλότερο κίνδυνο για ισχυρά φαινόμενα, σύμφωνα με τη σύγκριση των κυρίων ευρωπαϊκών μοντέλων πρόγνωσης (ICON-EU, ECMWF και GFS).

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, και τα τρία μοντέλα δείχνουν αύξηση του υετού στον ελληνικό χώρο. Το ICON-EU προβλέπει 75,7 χιλιοστά στην Κρήτη, το GFS 37,2 χιλιοστά επίσης στην Κρήτη, ενώ το ECMWF μεταφέρει το κύριο μέγιστο στη Στερεά Ελλάδα με 50,2 χιλιοστά. Αυτό υποδηλώνει ένα σαφές κοινό σήμα για σημαντικότερη επιδείνωση, αν και υπάρχει κάποια απόκλιση ως προς την ακριβή θέση και ένταση των μεγαλύτερων ποσών βροχής.

Η Κρήτη στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Η Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 εμφανίζεται ως η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, καθώς και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο των φαινομένων στην Κρήτη. Συγκεκριμένα, το ICON-EU και το ECMWF είναι πιο επιθετικά στις προβλέψεις τους, με 101,2 και 91,0 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα για την Κρήτη. Το GFS, από την άλλη πλευρά, περιορίζεται στα 22,3 χιλιοστά για την ίδια περιοχή. Αυτό δείχνει μια σαφώς καλύτερη χωρική συμφωνία μεταξύ των μοντέλων, υπογραμμίζοντας ότι η Κρήτη απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, παρόλο που το ακριβές ύψος των αναμενόμενων ποσών παραμένει αβέβαιο.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η Κρήτη παραμένει στο επίκεντρο των προβλέψεων και των τριών μοντέλων. Το ECMWF προβλέπει 68,2 χιλιοστά, το ICON-EU 37,4 χιλιοστά, ενώ το GFS μόλις 6,6 χιλιοστά. Η διασπορά των ensemble αυξάνεται μετά την 7η με 10η ημέρα, γεγονός που μεγαλώνει την αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή χρόνο και την ένταση των επόμενων μεταβολών.

Η εξέλιξη του καιρού ανά ημέρα

Για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονταν αρχικά τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, με σταδιακή βελτίωση. Και τα τρία μοντέλα εντόπισαν το ελληνικό μέγιστο στην Κρήτη, με το ECMWF να δίνει 20,7 mm, το ICON-EU 13,5 mm και το GFS 3,2 mm. Η εικόνα ήταν για τοπικά φαινόμενα, χωρίς ιδιαίτερα υψηλά ποσά.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, τα προβλεπόμενα μέγιστα στην Ελλάδα παρέμειναν σχετικά χαμηλά, με το ECMWF να δίνει 11,3 mm, το GFS 6,1 mm και το ICON-EU 5,9 mm. Υπήρξε διαφοροποίηση στη γεωγραφική θέση, με την Κεντρική Μακεδονία για το ICON, τη Στερεά Ελλάδα για το ECMWF και την Κρήτη για το GFS. Το κοινό συμπέρασμα ήταν ότι δεν διαφαινόταν κάποια εκτεταμένη ισχυρή βροχόπτωση, αλλά μάλλον διάσπαρτα και περιορισμένα επεισόδια.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν φαίνεται να επιστρέφει στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Θα κινείται γενικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αντανακλώντας την είσοδο σε μια πιο φθινοπωρινή περίοδο. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι μεταβολές του καιρού θα είναι συχνότερες.

Οι άνεμοι, από την άλλη πλευρά, αναμένεται να ενισχυθούν κατά περιόδους, κυρίως στο Αιγαίο, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ στα πελάγη. Αυτή η ενίσχυση των ανέμων θα συμβάλει στην αίσθηση του φθινοπωρινού καιρού που θα επικρατήσει τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis