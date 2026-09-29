Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία φέρεται να λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και να πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, επιδόθηκε σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο σφράγισμα της μονάδας, ενώ λουκέτο μπαίνει και σε δεύτερη κλινική που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Η διαδικασία σφράγισης δεν θα είναι άμεση, καθώς ο νόμος προβλέπει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για τη μετακίνηση των ασθενών που φιλοξενούνται.

Η ανάκληση άδειας και η σφράγιση

Η απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη επιδόθηκε, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας σφράγισης. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ευρήματα ελέγχων που αποκάλυψαν τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων χωρίς διάγνωση κακοήθειας. Την απόφαση για το λουκέτο υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία πραγματοποίησε αποκαλυπτική έρευνα, στην κλινική διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων ελλείψεων προσωπικού και παραμέλησης ασθενών. Ο ασκός του Αιόλου για την κλινική άνοιξε μετά από καταγγελία και τον έλεγχο της ΕΑΔ.

Η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος

Το κύριο ζήτημα που οδήγησε στην ανάκληση της άδειας είναι η λειτουργία ογκολογικού τμήματος στην κλινική, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της. Παρά την έλλειψη άδειας, στην κλινική χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς. Η ΕΑΔ διαπίστωσε επίσης ότι η κλινική δεν διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή τον κατάλληλο αριθμό νοσηλευτών και γιατρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΔ, ο υπεύθυνος φέρεται να ήταν πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ο οποίος, μαζί με έναν ακόμη γιατρό, χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι διαγνώσεις των ασθενών δεν αφορούσαν κακοήθεια. Η κλινική διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη διαχείριση αυτών των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένου θαλάμου βιολογικής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να έχει την προβλεπόμενη άδεια.

Καταγγελίες συγγενών και συνθήκες νοσηλείας

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στο φως μετά από πλήθος καταγγελιών από συγγενείς ασθενών, οι οποίες περιγράφουν φρικτές συνθήκες και λανθασμένες διαδικασίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες που καταγράφηκαν, υπήρχαν προβλήματα όπως ανύπαρκτη υγειονομική περίθαλψη, άθλιες εγκαταστάσεις και κακοποιητικές συμπεριφορές προς τους ηλικιωμένους. Συγγενείς αναφέρουν επίσης πως τους χρέωναν ακόμη και το νερό, ενώ τους πίεζαν να πληρώνουν μόνο με μετρητά.

Μία κυρία περιέγραψε τη δυσάρεστη εμπειρία της με κατάκοιτο συγγενή της, αναφέροντας ότι τον βρήκαν απεριποίητο και λερωμένο με εμετούς, ενώ έβγαλε μόνος του το οξυγόνο που έπρεπε να φοράει. Άλλος συγγενής ανέφερε ότι ο πατέρας του, μετά από εγκεφαλικά, υποβαλλόταν σε διαρκείς εξετάσεις χωρίς λόγο. Υπήρχαν επίσης καταγγελίες για απαγόρευση καθημερινού επισκεπτηρίου για τους ανήμπορους ασθενείς, καθώς και για απαγόρευση επισκεπτηρίου τα Σαββατοκύριακα, με υποχρέωση για self test και χρήση μάσκας, ενώ το προσωπικό δεν φορούσε.

Η διαδικασία της σφράγισης και οι ασθενείς

Η σφράγιση της κλινικής, αν και επιβλήθηκε η απόφαση, δεν θα διακοπεί άμεσα. Ο νόμος προβλέπει ένα χρονικό περιθώριο τουλάχιστον 15 ημερών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα και φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ασθενείς.

Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να μετακινηθούν σε άλλες μονάδες. Μια γυναίκα που μετέφερε τη μητέρα της, 95 ετών και κατάκοιτη, στην κλινική μόλις χθες, τη Δευτέρα, καταγγέλλει ότι ακόμη δεν έχει καμία ενημέρωση από τους υπεύθυνους και υπέθεσε από δημοσιεύματα ότι πρόκειται για την κλινική στην οποία νοσηλεύεται η μητέρα της.

Λουκέτο και σε δεύτερη μονάδα

Πέραν της αρχικής κλινικής, επιβλήθηκε λουκέτο και σε δεύτερη μονάδα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την έκταση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στις εγκαταστάσεις του συγκεκριμένου επιχειρηματία στον χώρο της υγείας.

Οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που ξεκίνησαν μετά από καταγγελία, αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ΜΕΘ και του κατάλληλου αριθμού νοσηλευτών και γιατρών, πέραν των παράνομων χημειοθεραπειών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Newsit