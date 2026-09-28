Βάνα Μπάρμπα: «Η Μύκονος είναι μια βίζιτα πολυτελείας – Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί»

Η Βάνα Μπάρμπα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν, με αφορμή την εμφάνισή της στις «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ, όπου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα που απασχολούν την προσωπική και επαγγελματική της ζωή. Η ηθοποιός μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική, τα μελλοντικά της σχέδια, την εμπειρία της με την πολιτική, αλλά και την τρέχουσα κατάσταση στη Μύκονο. Εξέφρασε μάλιστα την έντονη διαφωνία της με την εικόνα που παρουσιάζει πλέον το νησί, ενώ αποκάλυψε και τα σχέδιά της για απόσυρση από τον χώρο του θεάματος.

Η φιλοσοφία ζωής και τα μελλοντικά σχέδια

Στη συνέντευξή της, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στη φιλοσοφία ζωής που ακολουθεί πλέον, δηλώνοντας ότι ζει το τώρα και αποφεύγει να κάνει όνειρα για το αύριο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Δεν ονειρεύομαι πια. Κάνω σχέδια. Σχέδια για πράγματα που μπορεί να με κάνουν περήφανη στην τελευταία φάση της ζωής μου».

Η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί με την πατρίδα της, καθώς και να δημιουργήσει μια «ωραία ταινία». Τόνισε τη σημασία του παρόντος, λέγοντας ότι «Όλα είναι παροδικά. Με ενδιαφέρει το τώρα».

Η ατυχή εμπλοκή με την πολιτική

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική, η Βάνα Μπάρμπα απέκλεισε κατηγορηματικά μια τέτοια προοπτική. Δήλωσε χαρακτηριστικά «Καμία σχέση. Μακριά», υπογραμμίζοντας την αρνητική της εμπειρία από την προηγούμενη ενασχόλησή της.

Η ηθοποιός περιέγραψε την ενασχόλησή της με την πολιτική ως «πολύ ατυχή», εξηγώντας ότι «είδα πολύ νωρίς πόσο παπατζήδες είναι στην πολιτική». Πρόσθεσε επίσης ότι δεν βλέπει «κάτι καινούργιο» και δεν παρατηρεί να «γίνονται πράγματα», καταλήγοντας πως επικρατούν «τα ίδια αδιέξοδα».

Η Μύκονος ως «βίζιτα πολυτελείας»

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε η Βάνα Μπάρμπα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και εικόνα της Μυκόνου. Εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της με τη σημερινή μορφή του νησιού, δηλώνοντας ότι «Η Μύκονος είναι πια μια βίζιτα πολυτελείας, δεν είναι το νησί που αγαπήσαμε».

Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν επιθυμεί αυτή την εικόνα, παρόλο που χαρακτήρισε τους Μυκονιάτες ως «υπέροχους ανθρώπους». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «πλέον δεν μπορώ να βλέπω αυτό το έκτρωμα που έχει δημιουργηθεί». Περιέγραψε το νησί ως έχον «χάσει το χρώμα της» και το παρομοίασε με «Ντουμπαϊστάν», καταλήγοντας με τη φράση «Έδιωξαν τους Έλληνες, ας κάτσουν με τους Άραβες».

Σχέδια για απόσυρση από το θέαμα

Στο τέλος της συνέντευξής της, η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τον χώρο του θεάματος. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι σκοπεύει να εξαφανιστεί από το προσκήνιο εντός της επόμενης πενταετίας, ίσως και νωρίτερα.

«Εγώ το πολύ σε πέντε χρόνια θα έχω εξαφανιστεί, είσαι τρελός; Μη σου πω σε τρία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε δε την πεποίθησή της ότι αυτή η περίοδος της απόσυρσης θα είναι η καλύτερη για εκείνη, δηλώνοντας «Και πίστεψέ με, αυτά θα είναι τα καλύτερά μου, θα δώσω πολύ ωραία πράγματα».

Με πληροφορίες από: Topontiki