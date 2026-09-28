Επτά χρόνια μετά την ανάδειξή του ως η δεύτερη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών, το «Avengers: Endgame» επέστρεψε στην κορυφή του αμερικανικού box office. Η επανακυκλοφορία της ταινίας της Marvel το Σαββατοκύριακο σημείωσε σημαντικά έσοδα, προσφέροντας παράλληλα μια πρώτη γεύση του επικείμενου blockbuster «Avengers: Doomsday».

Η θριαμβευτική επάνοδος της ταινίας της Marvel

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, η πρόσφατη επαναπροβολή του «Avengers: Endgame» απέφερε συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, διεθνώς, η ταινία συγκέντρωσε ένα ποσό της τάξης των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τα συνολικά της έσοδα. Η ταινία, η οποία είχε αρχικά συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2019, προβλήθηκε ξανά στις αίθουσες με την προσθήκη αρκετών νέων σκηνών μετά τους τίτλους τέλους.

Η επανακυκλοφορία περιλάμβανε επίσης ένα ειδικό μήνυμα «ευχαριστώ» προς τους πιστούς θαυμαστές της Marvel, το οποίο προήλθε από τους πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Κρις Έβανς. Αυτή η κίνηση θεωρείται ένας γύρος θριάμβου για τη Marvel, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήλαυση και την ισχυρή βάση των φίλων της.

Ιστορικά στοιχεία επανακυκλοφοριών και τάσεις του Χόλιγουντ

Στον τομέα των επανακυκλοφοριών, το «Avengers: Endgame» κατατάσσεται ψηλά, αν και δύο άλλες ταινίες έχουν σημειώσει υψηλότερες εισπράξεις στο άνοιγμά τους στις αμερικανικές αίθουσες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το «Star Wars: A New Hope» το 1997, το οποίο είχε έσοδα 35,9 εκατομμυρίων δολαρίων, και το «The Lion King» το 2011, με εισπράξεις που έφτασαν τα 30,2 εκατομμύρια δολάρια.

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση στο Χόλιγουντ να καταφεύγει όλο και συχνότερα στις επαναπροβολές παλαιότερων επιτυχιών. Αυτή η στρατηγική χρησιμοποιείται για να καλυφθούν τα κενά που ενδεχομένως προκύπτουν στο πρόγραμμα των νέων κινηματογραφικών κυκλοφοριών, διατηρώντας έτσι το ενδιαφέρον του κοινού και εξασφαλίζοντας σταθερή ροή εσόδων.

Οι νέες πρεμιέρες του τριημέρου στις αίθουσες

Το ίδιο τριήμερο, παρά την κυριαρχία του «Avengers: Endgame», τρεις νέες ταινίες έκαναν την πρεμιέρα τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Συγκεκριμένα, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το «Primetime» της A24, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο γνωστός ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτινσον. Επίσης, προβλήθηκε το «Heart of the Beast» της Paramount Pictures, με τον Μπραντ Πιτ σε έναν από τους βασικούς ρόλους, καθώς και το «Forgotten Island» της Universal Pictures, εμπλουτίζοντας τις επιλογές των θεατών.

Η πορεία άλλων ταινιών στο box office

Στη δεύτερη θέση του box office, πίσω από το «Avengers: Endgame», βρέθηκε το reboot του «Resident Evil», σε σκηνοθεσία του Ζακ Κρέγκερ. Η παραγωγή της Sony Pictures συνέχισε τη δυναμική της πορεία, συγκεντρώνοντας 23,3 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της προβολής. Η ταινία είχε ένα ντεμπούτο που ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες των δημιουργών της, δείχνοντας τη δύναμη της κινηματογραφικής μεταφοράς του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού.

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες προβολής, η κινηματογραφική μεταφορά του «Resident Evil» έχει φτάσει συνολικά τα 103,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πωλήσεων εισιτηρίων της Rentrak. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει την εμπορική επιτυχία της ταινίας.

Στην τρίτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, το «Heart of the Beast» κατάφερε να προσπεράσει οριακά το «Primetime». Η ταινία συγκέντρωσε 20 εκατομμύρια δολάρια από τις 3.435 αμερικανικές αίθουσες όπου προβλήθηκε, ενώ διεθνώς πρόσθεσε επιπλέον 30,1 εκατομμύρια δολάρια στα έσοδά της, ενισχύοντας την παγκόσμια παρουσία της.

Από την άλλη πλευρά, το «Primetime» έκανε το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ με 19,2 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία, με έναν σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό μόλις 15 εκατομμυρίων δολαρίων, επωφελήθηκε σημαντικά από τις εξαιρετικές κριτικές που έλαβε και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω της κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Με πληροφορίες από: Topontiki