Νέα μελέτη συνδέει το «eating jetlag» με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στους άνδρες

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια πιθανή σύνδεση μεταξύ των διατροφικών συνηθειών του Σαββατοκύριακου και του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η έρευνα εξετάζει το φαινόμενο που ονομάζεται «eating jetlag», το οποίο αφορά την απόκλιση στις ώρες των γευμάτων μεταξύ των εργάσιμων και των ελεύθερων ημερών. Τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για την καρδιά, ιδιαίτερα στην περίπτωση των ανδρών.

Τι είναι το «eating jetlag» και πώς ορίζεται

Το «eating jetlag» περιγράφεται ως η διαφορά στις ώρες που λαμβάνονται τα γεύματα μεταξύ των καθημερινών και των ημερών του Σαββατοκύριακου. Εάν κάποιος ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το Σαββατοκύριακο καταναλώνει τα γεύματά του σημαντικά νωρίτερα ή αργότερα, τότε αυτό το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί.

Οι ερευνητές που διεξήγαγαν τη μελέτη εστίασαν σε αυτήν ακριβώς τη χρονική απόκλιση, προκειμένου να αξιολογήσουν την πιθανή της επίδραση στην υγεία. Η έννοια αυτή, αν και μπορεί να φαντάζει αθώα, φαίνεται να κρύβει μια ενδιαφέρουσα σχέση με την κατάσταση της καρδιάς, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Σύνδεση με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο στους άνδρες

Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Communications Medicine, διαπίστωσε ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του «eating jetlag» και του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Συγκεκριμένα, η έρευνα έδειξε ότι κάθε επιπλέον ώρα χρονικής απόκλισης μεταξύ των γευμάτων τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα συσχετίστηκε με αύξηση του κινδύνου.

Πιο αναλυτικά, για κάθε επιπλέον ώρα «eating jetlag», παρατηρήθηκε 14% υψηλότερος κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου συνολικά στους άνδρες. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου ήταν 21% υψηλότερος στην ίδια ομάδα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στα στατιστικά στοιχεία της μελέτης δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη σημαντική συσχέτιση στις γυναίκες.

Μεθοδολογία και συμμετέχοντες της έρευνας

Για την διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές αξιοποίησαν δεδομένα από ένα μεγάλο δείγμα ενηλίκων. Συνολικά, αναλύθηκαν στοιχεία από 104.806 ενήλικες που συμμετείχαν στη γαλλική προοπτική μελέτη με την ονομασία NutriNet-Santé. Η παρακολούθηση των συμμετεχόντων διήρκεσε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, από το έτος 2009 έως το 2023, καλύπτοντας έως και 14 έτη.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να συμπληρώσουν διαδικτυακά διατροφικά ερωτηματολόγια. Μέσω αυτών των ερωτηματολογίων, κατέγραφαν με ακρίβεια την ώρα που λάμβαναν το πρώτο και το τελευταίο γεύμα τους κάθε ημέρα. Αυτή η λεπτομερής καταγραφή επέτρεψε στους επιστήμονες να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάλυσή τους.

Υπολογισμός του «eating jetlag» και στατιστική ανάλυση

Βασιζόμενοι στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τα διατροφικά ερωτηματολόγια, οι επιστήμονες προχώρησαν στον υπολογισμό του «eating jetlag» για κάθε άτομο που συμμετείχε στη μελέτη. Αυτός ο υπολογισμός έγινε μέσω της σύγκρισης των ωρών φαγητού μεταξύ των καθημερινών και των ημερών του Σαββατοκύριακου.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες, ανάλογα με το επίπεδο του «eating jetlag» που παρουσίαζαν. Η αξιολόγηση της συσχέτισης με τις καρδιαγγειακές παθήσεις πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας προηγμένα στατιστικά μοντέλα. Κατά την ανάλυση, οι ερευνητές έλαβαν υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, όπως η ηλικία των συμμετεχόντων, το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο, οι συνήθειες καπνίσματος, η κατανάλωση αλκοόλ, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, η ποιότητα της διατροφής τους, καθώς και η διάρκεια του ύπνου τους.

Σταθερότητα ωρών γευμάτων και υγεία της καρδιάς

Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν ότι οι ομάδες των συμμετεχόντων που μετατόπισαν τις ώρες των γευμάτων τους, είτε νωρίτερα είτε αργότερα, εμφάνισαν υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αυτό συνέβη σε σύγκριση με την ομάδα που διατήρησε ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου.

Η διαπίστωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της σταθερότητας στις ώρες των γευμάτων για την υγεία της καρδιάς. Η αλλαγή στις ώρες φαγητού συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά ευρήματα. Κάθε επιπλέον ώρα «jetlag διατροφής» συσχετίστηκε με 14% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων συνολικά και 21% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Με πληροφορίες από: Enikos