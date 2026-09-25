Εσωκομματικές εντάσεις στη Νέα Δημοκρατία εν απουσία του πρωθυπουργού

Από την ημέρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναχώρησε για τις ΗΠΑ, το κυβερνητικό στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας βιώνει αλλεπάλληλους κραδασμούς. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από «γαλάζια μαχαιρώματα» και γκρίνιες βουλευτών, οι οποίες έχουν λάβει δημόσιες διαστάσεις και έχουν αναγκάσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διατηρεί λεπτές ισορροπίες.

Οι παρεμβάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη

Μία από τις πρώτες και πιο ηχηρές παρεμβάσεις προήλθε από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κατακεραύνωσε δις τους «αλαζόνες υπουργούς». Η κυρία Μπακογιάννη πρότεινε μάλιστα να «ξεκαβαλικέψουν», δηλώσεις που προκάλεσαν άμεσα αντιδράσεις εντός του κόμματος.

Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υπεραμύνθηκαν της άποψής της, εκφράζοντας τη στήριξή τους στις θέσεις της. Ωστόσο, υπήρξαν και διαφωνίες, με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρώην υπουργό Μάκη Βορίδη να διαφωνούν ανοιχτά μαζί της. Το σκηνικό αυτό ανάγκασε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί, ώστε να μην αδειάσει την πρώην υπουργό, αλλά ταυτόχρονα να μην αποδεχθεί έμμεσα την ύπαρξη φαινομένων αλαζονείας στην κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στους ομογενείς, αναφέρθηκε πάντως στην ταπεινότητα και την εργατικότητα.

Η στάση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στη συνέχεια, ακολούθησαν δύο νέα «χτυπήματα» από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός φέρεται να επιτέθηκε σε δημοσιογράφους δύο διαφορετικών εκπομπών, με τρόπο που χαρακτηρίστηκε τουλάχιστον προκλητικός. Αυτά τα περιστατικά προσέθεσαν περαιτέρω ένταση στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Μαρινάκης, κάλυψε τον υπουργό, προσπαθώντας παράλληλα να θέσει τέλος στη συζήτηση που τροφοδοτούσε η αντιπολίτευση επί δύο ημέρες. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε στην εκτόνωση της κατάστασης και την αποφυγή περαιτέρω αντιπαραθέσεων.

Το κοινοβουλευτικό θρίλερ με την άρση ασυλίας

Ένα ακόμη επεισόδιο που ανέδειξε τις εσωκομματικές τριβές ήταν το κοινοβουλευτικό θρίλερ σχετικά με τη μη άρση της ασυλίας των βουλευτών Λευτέρη Αυγενάκη και Μάξιμου Λαζαρίδη. Η ψηφοφορία για το θέμα αυτό πέρασε κυριολεκτικά «στην κόψη του ξυραφιού».

Η μη άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 151 ψήφους, παρά τη γραμμή που είχε δοθεί από το κόμμα. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι υπήρξαν βουλευτές που δεν ακολούθησαν την επίσημη κομματική γραμμή, γεγονός που προκάλεσε προβληματισμό.

Η πρωτοβουλία για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Το «κερασάκι στην τούρτα» των εσωκομματικών εντάσεων ήταν η παρέμβαση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Κυρανάκη, μαζί με δύο ακόμα βουλευτές, τους Σταύρο Πέτσα και Γιάννη Οικονόμου. Οι τρεις βουλευτές τάχθηκαν υπέρ της μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).

Η πρότασή τους διατυπώθηκε ανεξάρτητα από τη στάση που θα τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το ζήτημα. Και σε αυτή την περίπτωση, ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να ασκήσει σχετική ισορροπία, παίρνοντας αποστάσεις από την άποψη που εκφράστηκε, χωρίς ωστόσο να αποδοκιμάσει τα πρόσωπα που την υποστήριξαν.

Διαβουλεύσεις για συλλογή υπογραφών

Οι εξελίξεις αυτές δεν σταματούν εδώ. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνηθίζουν να καταθέτουν ερωτήσεις προς υπουργούς με έντονα επικριτικό περιεχόμενο, βρίσκονται τώρα σε διαβουλεύσεις. Ο στόχος τους είναι η συλλογή υπογραφών σχετικά με το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει τη διάθεση ορισμένων βουλευτών να προωθήσουν τις θέσεις τους για το συγκεκριμένο θέμα, ακόμη και αν αυτές διαφοροποιούνται από την επίσημη κυβερνητική γραμμή, προσθέτοντας ένα νέο πεδίο εσωκομματικής συζήτησης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis