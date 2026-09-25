Η επίτιμη αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βιργινία Σακελλαροπούλου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μία «βόμβα» μεγατόνων, που αλλάζει άρδην τα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, πυροδότησε η επίτιμη αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βιργινία Σακελλαροπούλου. Η κ. Σακελλαροπούλου, η οποία είναι διδάκτορ ιατρικού Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, μίλησε στην εκπομπή «Δικογραφίες» της Μαίρης Μπενέα στο iEidiseis. Στη συνέντευξή της, αποκάλυψε πώς θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης και προχώρησε σε εκτενή νομική ανάλυση.

Η αποκάλυψη για τη σωτηρία του Γιώργου Μαζωνάκη

Η επίτιμη αντεισαγγελέας υποστήριξε με αδιάσειστα επιχειρήματα ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη θα μπορούσε να είχε αποσοβηθεί, αν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί φορείς είχαν κινητοποιηθεί εγκαίρως. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο έτος 2023, όταν η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε προκλητικά σε ιατρικό συνέδριο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα, όπως τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου, επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε νοσοκομεία και σε ιατρικούς χώρους που υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι αρχές είχαν δράσει τότε, θα είχαν οδηγηθεί εγκαίρως στο «ιατρείο της οδού Καρνεάδου», με αποτέλεσμα η παράνομη δραστηριότητα να είχε σταματήσει.

Ο ρόλος των ελεγκτικών φορέων και η διαφήμιση του 2023

Η κ. Σακελλαροπούλου έθεσε το ζήτημα της ευθύνης των φορέων ελέγχου, οι οποίοι δεν διερεύνησαν την υπόθεση όταν η κατηγορούμενη γιατρός διαφήμιζε τη συγκεκριμένη πρακτική. Η μη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών το 2023, παρά τη δημόσια προβολή της πλασμαφαίρεσης σε συνέδριο, θεωρείται κρίσιμο σημείο.

Η επίτιμη αντεισαγγελέας υπογράμμισε ότι η έγκαιρη παρέμβαση θα είχε αποτρέψει τη συνέχιση των παράνομων ιατρικών πράξεων στο ιατρείο, κάτι που ενδεχομένως θα είχε αλλάξει την πορεία των γεγονότων για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Νομική ανάλυση και νέες διώξεις

Η Βιργινία Σακελλαροπούλου προχώρησε σε μια εκτενή νομική ανάλυση σχετικά με τον ρόλο της συναίνεσης του ασθενούς στις επεμβατικές ιατρικές πράξεις. Η ανάλυσή της ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για την άσκηση νέων, αυτεπάγγελτων ποινικών διώξεων.

Οι διώξεις αυτές θα μπορούσαν να είναι σε βαθμό κακουργήματος ή και πλημμελήματος, και θα αφορούν τους εμπλεκόμενους γιατρούς, Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλο. Επιπλέον, η ίδια νομική προσέγγιση ισχύει και για κάθε ιατρείο όπου διενεργούνται παράνομα πλασμαφαιρέσεις, ενώ ανοίγει «παράθυρο» για έλεγχο ποινικής ευθύνης και των φορέων ελέγχου που δεν διερεύνησαν την υπόθεση.

Η παράνομη φύση της πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο

Η επίτιμη αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ξεκαθάρισε ότι η διενέργεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο αποτελεί εξ ορισμού παράνομη ιατρική πράξη. Αυτό σημαίνει ότι καμία γραπτή ή προφορική συναίνεση του ασθενούς δεν μπορεί να καλύψει τη νομιμότητα αυτής της πράξης.

Ακόμη και στην περίπτωση άλλων ασθενών, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση με τη συναίνεσή τους και δεν έχουν υποστεί άμεση βλάβη ή δεν έχουν καταλήξει, η πράξη αυτή συνιστά βαριά σωματική βλάβη ή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασθενείς στερούνταν έγκυρης ενημέρωσης από ειδικό γιατρό, όπως αιματολόγο, νευρολόγο ή εντατικολόγο.

Έλεγχος φακέλων ασθενών και ποινικές ευθύνες

Η πρώην ανώτατη εισαγγελέας έδειξε προς τη λίστα των ασθενών του ιατρείου, τονίζοντας την άμεση ανάγκη κατάσχεσης των φακέλων τους. Όλοι οι πολίτες, επώνυμοι και μη, που υποβλήθηκαν σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η κατάσχεση των φακέλων θεωρείται απαραίτητη για τη διερεύνηση της έκτασης των παράνομων πρακτικών και την απόδοση ευθυνών, καθώς η διενέργεια πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο είναι παράνομη ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την υγεία των ασθενών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis