Έκρηξη στην Πλάκα: Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα, συνεχίζεται η μάχη για τους αγνοούμενους

Μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της κάτω από τα συντρίμμια κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, πολλές ώρες μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής. Οι διασώστες συνέχισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τη δύσκολη επιχείρηση μέσα στα χαλάσματα, ενώ οι Αρχές ερευνούν παράλληλα τα αίτια της έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Η μάχη για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων συνεχίζεται αδιάκοπα, με τις δυνάμεις να επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Εντοπισμός γυναίκας και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ο εντοπισμός της γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν παρατηρήθηκε έντονη κινητικότητα στο σημείο της οδού Λυσικράτους. Αμέσως μετά, ασθενοφόρο προσέγγισε τα συντρίμμια, επιβεβαιώνοντας την ανάσυρση.

Οι διασώστες είχαν επιχειρήσει όλη τη νύχτα, χρησιμοποιώντας γεώφωνα, ειδικές κάμερες και σκύλους έρευνας, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τους αγνοουμένους. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, καθώς ο χρόνος πιέζει για τους εγκλωβισμένους.

Τα στοιχεία της εντοπισθείσας και των αγνοουμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ΕΡΤnews, η γυναίκα που ανασύρθηκε φέρεται να είναι Αμερικανίδα τουρίστρια. Η ίδια διέμενε σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Μαζί της διέμεναν ακόμη δύο άνδρες και μία γυναίκα, επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών τουριστών στον πρώτο όροφο σε τέσσερις.

Νωρίτερα, μέσα στα συντρίμμια είχε εντοπιστεί μια γυναικεία τσάντα, η οποία περιείχε προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο συμβόλαιο του καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί τουρίστες επρόκειτο να αναχωρήσουν από την Αθήνα στις 15:30, με προγραμματισμένη πτήση της Delta Airlines.

Πέρα από τους Αμερικανούς τουρίστες, στους αγνοουμένους περιλαμβάνεται και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρόκειται για έναν Βρετανό 78 ετών και μία Ελληνίδα 77 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Η μεγάλη επιχείρηση στα συντρίμμια

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν συνολικά 30 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από έξι πυροσβεστικά οχήματα. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, τα οποία διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό για τέτοιες καταστάσεις. Επιπλέον, τρεις σκύλοι έρευνας και διάσωσης συνδράμουν τις προσπάθειες, αξιοποιώντας την οσφρητική τους ικανότητα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων ατόμων.

Οι εργασίες απομάκρυνσης των υλικών διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή, με τους διασώστες να σταματούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε εργασία και θόρυβο. Αυτό γίνεται προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα, τα οποία ανιχνεύουν πιθανούς ήχους κάτω από τα ερείπια, προσφέροντας κρίσιμες πληροφορίες για την ύπαρξη επιζώντων. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται ειδικές κάμερες εντοπισμού, ενώ οι εκπαιδευμένοι σκύλοι εισέρχονται στα συντρίμμια κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της έρευνας.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, προβολείς από απέναντι κτίριο φωτίζουν το σημείο της κατάρρευσης. Αυτό επιτρέπει στις ομάδες διάσωσης να συνεχίζουν το έργο τους χωρίς διακοπή, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί το σκοτάδι.

Η απομάκρυνση των υλικών και η συνδρομή του Δήμου

Η απομάκρυνση των συντριμμιών από το σημείο της έκρηξης γίνεται σταδιακά και με εξαιρετική προσοχή. Αυτή η μέθοδος ακολουθείται προκειμένου να μην τεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο όσοι ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των διασωστών και των πιθανών επιζώντων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, ο εκσκαφέας που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση είχε φτάσει στο πρώτο μισό του δεύτερου ορόφου του κτιρίου. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει ενεργά την επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, παρέχοντας μηχανήματα έργου για την αποτελεσματική και ασφαλή απομάκρυνση των υλικών από το σημείο της καταστροφής.

Με πληροφορίες από: Topontiki