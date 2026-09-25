Ένας εκκωφαντικός κρότος συγκλόνισε την Πλάκα το πρωί της Παρασκευής, οδηγώντας στην κατάρρευση ενός κτιρίου επί της οδού Λυσικράτους. Η ισχυρή έκρηξη, που σημειώθηκε περίπου στις 07:30, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρχές διεξάγουν αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό έξι αγνοουμένων. Μέχρι στιγμής, παρά τις εντατικές προσπάθειες, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Οι αγωνιώδεις έρευνες στα χαλάσματα

Οι διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή στελεχών της ΕΜΑΚ, επιχειρούν αδιάκοπα στο σημείο της κατάρρευσης. Χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και θερμικές κάμερες σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους. Νωρίτερα, ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους απόλυτη ησυχία, ώστε να χρησιμοποιηθούν γεώφωνα για τον εντοπισμό πιθανών δονήσεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, τα οποία έχουν διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Ένας εκσκαφέας απομακρύνει μεγάλο όγκο συντριμμιών και σηκώνει οχήματα από το σημείο, προκειμένου τα σωστικά συνεργεία να αποκτήσουν πρόσβαση βαθύτερα στο κτίριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Πυροσβεστικής, η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες, καθώς ο όγκος των υλικών είναι μεγάλος. Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Παρασκευής, ολοκληρώθηκε ακόμη ένας έλεγχος χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις ζωής.

Το προφίλ των αγνοουμένων και ο εντοπισμός της τσάντας

Η αγωνία κορυφώνεται για έξι άτομα που εξακολουθούν να αναζητούνται. Πρόκειται για τέσσερις τουρίστες, οι οποίοι είχαν νοικιάσει κατάλυμα Airbnb στον πρώτο όροφο του κτιρίου, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρίστες ενδέχεται να είναι Αμερικανοί.

Μάλιστα, στα χαλάσματα εντοπίστηκε μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, η οποία φέρεται να ανήκει σε μία εκ των τουριστριών που διέμεναν στον πρώτο όροφο. Μέσα στην τσάντα βρέθηκαν έγγραφα που αναφέρουν ότι η κάτοχός της έχει γεννηθεί το 1990. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν οι αγνοούμενοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα της έκρηξης.

Οι μαρτυρίες και οι προσπάθειες επικοινωνίας

Ο Ανδρέας Μαρτζάκλης, μεσάζων του Airbnb για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, εξέπρασε την αγωνία του για τους τουρίστες. Όπως δήλωσε, η αναχώρησή τους ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί, αρκετές ώρες μετά την έκρηξη. «Προσπαθήσαμε να τους πάρουμε, αλλά δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Είχαν check out για να φύγουν στις 11:00. Μακάρι να έχουν φύγει οι άνθρωποι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την Πυροσβεστική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαρτζάκλης διευκρίνισε επίσης ότι στον πρώτο όροφο του κτιρίου δεν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή φιάλες, ωστόσο δεν γνωρίζει τι υπήρχε στον δεύτερο όροφο. Παράλληλα, χωρίς αποτέλεσμα παραμένουν και οι προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο. Οι κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τον κρότο της έκρηξης ως εκκωφαντικό.

Οι συνέπειες της έκρηξης και οι ζημιές

Η κατάρρευση του κτιρίου είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. Ένας περαστικός και δύο γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνδράμοντας στις επιχειρήσεις.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε σοβαρές ζημιές όχι μόνο στο κτίριο που κατέρρευσε, αλλά και σε γειτονικά κτίρια, καθώς και σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Λυσικράτους. Το παλιό οίκημα διέθετε υπόγειο και ισόγειο, εκτός από τους ορόφους όπου διέμεναν οι αγνοούμενοι. Ο ιδιοκτήτης του ισογείου δήλωσε ότι έμαθε για το συμβάν από τις ειδήσεις και δεν βρισκόταν εντός του κτιρίου τη στιγμή της έκρηξης.

Τα αίτια της έκρηξης στο μικροσκόπιο

Ενώ οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται, στο «μικροσκόπιο» των αρχών βρίσκονται και τα πιθανά αίτια της ισχυρής έκρηξης που προηγήθηκε της κατάρρευσης. Η έκρηξη συνοδεύτηκε από φωτιά, γεγονός που περιπλέκει την κατάσταση. Οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή μη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ή φιαλών εξετάζονται προσεκτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν στην καρδιά της Πλάκας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos