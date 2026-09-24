Τραγωδία στο Μαργαρίτι: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση με ΙΧ

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Πρέβεζας, στο ύψος του Μαργαριτίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 24χρονου μοτοσικλετιστή. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με επιβατικό αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το μοιραίο απόγευμα της Πέμπτης

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, στην Εθνική Οδό που συνδέει την Ηγουμενίτσα με την Πρέβεζα. Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Μαργαριτίου, ένα σημείο όπου η κυκλοφορία των οχημάτων είναι συχνή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 17:00. Ένας 24χρονος άνδρας, οδηγός μοτοσικλέτας, κινούνταν στον δρόμο όταν ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα επιβατικό αυτοκίνητο.

Η σφοδρή σύγκρουση και οι συνέπειες

Η μοτοσικλέτα του νεαρού συγκρούστηκε με το ΙΧ, με τις συνθήκες της σύγκρουσης να αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρχές. Ως άμεση συνέπεια της αρχικής σύγκρουσης, ο 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Η απώλεια του ελέγχου οδήγησε τη μοτοσικλέτα σε σφοδρή πρόσκρουση με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που βρίσκονται στην άκρη του δρόμου. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που προκάλεσε σοβαρότατους τραυματισμούς στον νεαρό οδηγό.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 24χρονου

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης στα προστατευτικά κιγκλιδώματα είχε ως τραγική κατάληξη τον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου μοτοσικλετιστή. Ο νεαρός άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, χάνοντας τη ζωή του στο σημείο του δυστυχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας. Παρά την άμεση ανταπόκριση, ο 24χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά την αναφορά του δυστυχήματος, στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά για τον νεαρό οδηγό.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στον τόπο του συμβάντος. Οι αστυνομικοί ανέλαβαν τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας–Πρέβεζας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων και η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών, καθώς και η απρόσκοπτη εργασία των σωστικών συνεργείων.

Η έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια

Η Τροχαία έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το τραγικό δυστύχημα. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση.

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να ανασυνθέσουν πλήρως τις στιγμές που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 24χρονου μοτοσικλετιστή. Η διερεύνηση των συνθηκών είναι σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos