Η Κομισιόν ανοίγει τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ελλάδας

Τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Ελλάδας. Η ενέργεια αυτή οφείλεται σε καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην πλήρη ενσωμάτωση κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο της χώρας. Οι υποθέσεις αφορούν τέσσερις διαφορετικούς, αλλά ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας.

Οι τέσσερις τομείς των παραβάσεων

Οι υποθέσεις που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορούν τέσσερις διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης. Συγκεκριμένα, η πρώτη υπόθεση σχετίζεται με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, έναν κρίσιμο τομέα για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η δεύτερη αφορά την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η τρίτη επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με το υδρογόνο και το απανθρακοποιημένο αέριο, κομβικούς τομείς για την ενεργειακή μετάβαση.

Τέλος, η τέταρτη υπόθεση αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων, ένα ζήτημα με έντονη κοινωνική διάσταση. Οι τέσσερις αυτές υποθέσεις αγγίζουν κομβικές πτυχές της οικονομικής, ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος έως την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας

Οι προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελούν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει. Με την αποστολή αυτών των επιστολών, δίνεται στην Ελλάδα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της Επιτροπής και να ολοκληρώσει την απαιτούμενη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό της δίκαιο.

Εφόσον οι απαντήσεις που θα δοθούν από την ελληνική πλευρά δεν κριθούν ικανοποιητικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, σηματοδοτώντας την κλιμάκωση της διαδικασίας επί παραβάσει.

Η οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στα 18 κράτη-μέλη στα οποία η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για τη μη πλήρη ενσωμάτωση διατάξεων της έκτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η συγκεκριμένη οδηγία είναι κρίσιμη για την ενίσχυση του πλαισίου κατά του ξεπλύματος χρήματος.

Ειδικότερα, οι διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2024/1640 αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στα μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Αυτή η πρόσβαση πρέπει να είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες Αρχές, στους φορείς αυτορρύθμισης, στις υπόχρεες οντότητες, καθώς και σε πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον.

Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων επικεντρώνεται κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου. Στόχος της είναι η αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι χώρες που έλαβαν προειδοποιητική επιστολή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε συνολικά 18 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκτη οδηγία AML. Εκτός από την Ελλάδα, οι χώρες που έλαβαν την ίδια επιστολή είναι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Φινλανδία.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση σημαντικού μέρους των σχετικών διατάξεων της οδηγίας είχε λήξει στις 10 Ιουλίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, 18 κράτη-μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο εθνικό τους δίκαιο, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη των διαδικασιών επί παραβάσει.

Σημασία της πλήρους ενσωμάτωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της σταδιακής εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Η πλήρης και έγκαιρη ενσωμάτωση των διατάξεών της είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που ενδέχεται να παρουσιάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η συνεπής και αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη αποτελεί βασική προτεραιότητα. Αυτό διασφαλίζει ένα ενιαίο και ισχυρό πλαίσιο προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, ενισχύοντας την ακεραιότητα και τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki