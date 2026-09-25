Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να εντοπίσουν τα πραγματικά ποσά που εισπράχθηκαν στο ιατρείο του Κολωνακίου, στον χώρο όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Παράλληλα με την εξέταση των συνθηκών θανάτου του τραγουδιστή, οι αρμόδιοι ελέγχουν τα φορολογικά στοιχεία των εμπλεκόμενων γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά που έχουν δηλωθεί επίσημα είναι σημαντικά μικρότερα από αυτά που αναμένονταν, με τα υπόλοιπα χρήματα να αγνοούνται.

Η έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία

Την ώρα που οι πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο του Κολωνακίου φέρονται να απέφεραν μεγάλα ποσά, με τα «6χίλιαρα να έπεφταν βροχή», οι αρχές αναζητούν πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα που εισπράχθηκαν από τους γιατρούς. Η έρευνα αυτή διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι αρμόδιοι, εξετάζοντας τα φορολογικά στοιχεία των γιατρών, εντοπίζουν ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που περίμεναν. Ενώ μια απλή πρόσθεση των εσόδων οδηγεί σε εκτιμώμενα ποσά εκατομμυρίων ευρώ, οι γιατροί φαίνεται πως δήλωναν μόνο κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, με τα υπόλοιπα χρήματα να παραμένουν άφαντα.

Μετρητά και εταιρείες στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, ένα βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι ότι τα μεγάλα αυτά ποσά ενδέχεται να έχουν σταλεί στο εξωτερικό. Ως «όχημα» για αυτή τη μεταφορά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν οι δύο εταιρείες που ανήκουν στους γιατρούς.

Η διαδικασία της μη δήλωσης των εσόδων διευκολυνόταν από το γεγονός ότι στο ιατρείο του Κολωνακίου, τα σημαντικά ποσά δίνονταν από τους πελάτες κυρίως σε μετρητά. Αυτό καθιστούσε εξαιρετικά εύκολο να μην καταχωρούνται επίσημα στα έσοδα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, και μένει να φανεί πού βρίσκονται τελικά αυτά τα χρήματα.

Τα μηνύματα του Γιώργου Μαζωνάκη και το κόστος θεραπείας

Νέα μηνύματα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας φως στις επικοινωνίες του Γιώργου Μαζωνάκη με την 56χρονη γιατρό και έναν υπνοθεραπευτή, πριν από το μοιραίο ραντεβού. Οι συνομιλίες αυτές αφορούν το κόστος των θεραπειών, τον προγραμματισμό των ραντεβού και τη φαρμακευτική αγωγή που φέρεται να λάμβανε ο τραγουδιστής.

Τη Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε στείλει μήνυμα στη γιατρό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τα χρήματα που του ζητήθηκαν. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Οι συνομιλίες της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, η 56χρονη γιατρός προώθησε το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή. Η απάντηση του τελευταίου ήταν: «Έχει κλειστεί (σ.σ εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω. Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει».

Την Τετάρτη, την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι και έχασε τη ζωή του, υπήρξε εκ νέου επικοινωνία μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Ο υπνοθεραπευτής ρώτησε «Πώς πάμε;», με τη γιατρό να απαντά αναφερόμενη σε όσα της είχε πει ο τραγουδιστής δύο ημέρες νωρίτερα σχετικά με τη λήψη διουρητικών και την κατακράτηση υγρών. Συγκεκριμένα, η γιατρός ανέφερε: «Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτα άλλο».

Ο τιμοκατάλογος του ιατρείου

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του ιατρείου και τις μέχρι στιγμής γνωστές πληροφορίες, οι πελάτες καλούνταν να πληρώσουν στους γιατρούς του Κολωνακίου σημαντικά ποσά για τις θεραπείες. Αυτά τα ποσά φέρονται να έμπαιναν στα συρτάρια των γιατρών, αλλά με έναν «μαγικό» τρόπο δεν εμφανίζονταν επισήμως στα έσοδά τους.

Η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό αυτών των χρημάτων, καθώς και στην πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις οικονομικές πρακτικές του ιατρείου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos