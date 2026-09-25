Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Κωνσταντίνο Πύργου Ηλείας

Μια πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε έκταση που καλύπτεται από χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Πύργο της Ηλείας. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν κινητοποιηθεί άμεσα και επιχειρούν στο σημείο με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση των φλογών. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με επίγεια και εναέρια μέσα να συνδράμουν στην προσπάθεια.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η περιοχή

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση, χαρακτηριστικό που συχνά καθιστά δύσκολη την αρχική αντιμετώπιση, αλλά και την εξάπλωση των φλογών. Το σημείο όπου βρίσκεται η πυρκαγιά είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος, μια περιοχή του Πύργου Ηλείας. Η φύση της βλάστησης στην έκταση που καίγεται απαιτεί συντονισμένες ενέργειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι φλόγες βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή προσπάθεια των πυροσβεστών για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, καθώς η ταχύτητα αντίδρασης είναι κρίσιμη για την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

Επίγειες δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά είκοσι ένας πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί μεθοδικά για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει και ένα πεζοπόρο τμήμα, το οποίο ανήκει στην 18η ΕΜΟΔΕ. Τα πεζοπόρα τμήματα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε δύσβατες περιοχές, όπου η πρόσβαση των οχημάτων είναι περιορισμένη ή αδύνατη.

Τις επίγειες δυνάμεις ενισχύουν και έξι πυροσβεστικά οχήματα. Τα οχήματα αυτά είναι εξοπλισμένα για την παροχή νερού και αφρού, ενώ οι πυροσβέστες εργάζονται αδιάκοπα για να δημιουργήσουν ζώνες πυροπροστασίας και να κατασβέσουν τις εστίες. Η παρουσία τόσο πεζοπόρων τμημάτων όσο και οχημάτων εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, σημαντική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων στην προσπάθεια κατάσβεσης. Τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την καιόμενη έκταση. Οι εναέριες ρίψεις είναι καθοριστικές για την άμεση μείωση της έντασης της πυρκαγιάς και την ψύξη του εδάφους, ειδικά σε σημεία που οι επίγειες δυνάμεις δυσκολεύονται να προσεγγίσουν.

Η δράση των αεροπλάνων συμπληρώνει το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος, δημιουργώντας ένα συντονισμένο σχέδιο αντιμετώπισης. Οι συνεχείς πτήσεις και οι στοχευμένες ρίψεις νερού συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης των φλογών και στην προστασία των γύρω περιοχών από τον κίνδυνο επέκτασης της πυρκαγιάς.

Υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην ευρύτερη προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενεργό ρόλο διαδραματίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Υδροφόρα οχήματα που ανήκουν σε υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης συνδράμουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτά τα οχήματα παρέχουν επιπλέον ποσότητες νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και την ενίσχυση της κατάσβεσης.

Η συνεργασία μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ζωτικής σημασίας σε τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η συνδρομή των υδροφόρων οχημάτων επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ότι οι πυροσβέστες έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να συνεχίσουν τη μάχη με τις φλόγες στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki