Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο Πύργου Ηλείας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου στον Πύργο Ηλείας. Η φωτιά, η οποία ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες, φαίνεται να λαμβάνει διαστάσεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο από εδάφους όσο και από αέρος. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ενισχυμένες στο σημείο, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Ευρεία κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Πύργο, το Πυροσβεστικό Σώμα κινητοποίησε συνολικά 21 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμες εργάζονται εντατικά για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που καίνε τη χαμηλή βλάστηση και τους καλαμιώνες. Η παρουσία αυτού του αριθμού πυροσβεστών υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση.

Τις προσπάθειες των πυροσβεστών ενισχύει μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, η οποία ανήκει στην 18η ΕΜΟΔΕ. Οι πεζοπόρες ομάδες είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές σε περιοχές με δύσβατο έδαφος, όπου τα οχήματα δεν μπορούν να προσεγγίσουν, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εστιών από κοντά. Επιπλέον, έξι πυροσβεστικά οχήματα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μεταφορά νερού για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Εναέρια μέσα και τοπική συνδρομή

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ενεργά και εναέρια μέσα, τα οποία είναι κρίσιμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο. Η συνδρομή των αεροσκαφών είναι καθοριστική για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της φωτιάς και τον περιορισμό της σε συγκεκριμένα σημεία.

Παράλληλα με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ο Δήμος Πύργου έχει κινητοποιηθεί για να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης. Ο Δήμος παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων και την ενίσχυση του όγκου του νερού που χρησιμοποιείται. Η συνδρομή από υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Τοποθεσία και χρονικό πλαίσιο

Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στον Πύργο Ηλείας. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μεγάλη πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε καλαμιώνες. Η ακριβής τοποθεσία αναφέρεται στις Κολιρέικες Παράγκες, μια περιοχή που βρίσκεται πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φύση της βλάστησης, όπως οι καλαμιώνες, μπορεί να συμβάλει στην ταχεία εξάπλωση των φλογών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Παρασκευή το απόγευμα. Η ειδοποίηση έγινε περίπου στις 16:15, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Πέρα από τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει το έργο της διερεύνησης των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η παρουσία του ανακριτικού κλιμακίου υποδηλώνει ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την έναρξη της φωτιάς, συμπεριλαμβανομένου και του ενδεχομένου εμπρησμού.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις πυρκαγιών μεγάλης κλίμακας, με σκοπό να διαπιστωθεί αν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια, τυχαίο γεγονός ή εγκληματική ενέργεια. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένονται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά στον Άγιο Κωνσταντίνο του Πύργου Ηλείας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit