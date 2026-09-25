Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος για παρενόχληση γυναικών και κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Ένας 40χρονος άνδρας συνελήφθη στο Ηράκλειο, κατηγορούμενος για συστηματική παρενόχληση νεαρών γυναικών, καθώς και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Μασταμπά, έπειτα από άκρως επεισοδιακή συμπλοκή με αστυνομικούς της Ασφάλειας. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του, βρέθηκε πλήθος ψηφιακών αρχείων με σοκαριστικό περιεχόμενο.

Η δράση του 40χρονου και οι πρώτες καταγγελίες

Οι πρώτες αναφορές για την επικίνδυνη δράση του 40χρονου καταγράφηκαν περίπου στα μέσα Ιουνίου. Τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες, μία 18χρονη και δύο φοιτήτριες 25 και 20 ετών, είχαν πέσει θύματα του τους τελευταίους μήνες. Αρχικά, υπήρξε αναφορά για διάρρηξη στην σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα στην περιοχή Θενών, όπου διαμένουν οι δύο φοιτήτριες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο 40χρονος φέρεται να είχε ακολουθήσει στο δρόμο με τα πόδια την 20χρονη φοιτήτρια. Κατά τη διάρκεια που την ακολουθούσε, φέρεται να αυνανίστηκε, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε έξω από το σπίτι της για περίπου ένα δίωρο. Μάλιστα, σε βίντεο που εξασφαλίστηκε, καταγράφεται ο 40χρονος να ακολουθεί μία από τις κοπέλες, με τα παντελόνια του να πέφτουν καθώς έχει το χέρι του στο εσώρουχο.

Η εμμονική παρενόχληση της 18χρονης

Η 18χρονη κοπέλα υπήρξε το «κλειδί» για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του δράστη, καθώς την παρενοχλούσε επίμονα από τα μέσα Ιουλίου. Ο 40χρονος επέστρεφε επανειλημμένα στην κατοικία της στον Μασταμπά Ηρακλείου, ανέβαινε στο μπαλκόνι και την παρενοχλούσε με εμμονικό, αηδιαστικό και φοβιστικό τρόπο. Είχε φτάσει στο σημείο να εισβάλλει στα μπαλκόνια και στα σπίτια, προκαλώντας τρόμο και «βιάζοντας» την προσωπική ζωή των θυμάτων.

Στις 7 Ιουλίου, καταγράφεται να μπαίνει στην αυλή της 18χρονης και να σκαρφαλώνει στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της, με σκοπό την παρακολούθηση της στο εσωτερικό του σπιτιού. Ο δράστης αυνανιζόταν μπροστά από το τζάμι της, με την 18χρονη να τρέμει από τον φόβο της. Η κοπέλα ζει με τη μητέρα της, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η επιχείρηση της Ασφάλειας και η σύλληψη

Για νύχτες ολόκληρες, αστυνομικοί της Ασφάλειας περίμεναν διακριτικά έξω από το σπίτι της 18χρονης στον Μασταμπά, βέβαιοι ότι ο 40χρονος θα έκανε και πάλι την εμφάνισή του. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, πέντε λεπτά πριν από τις 2, ο δράστης εμφανίστηκε ξανά έξω από το σπίτι της 18χρονης και άρχισε να αυνανίζεται, έχοντας ανέβει στο μπαλκόνι της κοπέλας. Εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί επενέβησαν.

Οι αστυνομικοί φώναξαν «Αστυνομία», με τον δράστη να επιχειρεί να διαφύγει. Ακολούθησε πάλη, καθώς ο 40χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, κάνοντας «σαν το αγρίμι». Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο χέρι. Τελικά, οι αρχές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Σοκαριστικά ευρήματα στην κατοικία του

Μετά τη σύλληψη, ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 40χρονου. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας βρήκαν σχεδόν 500 ψηφιακά αρχεία με παιδική πορνογραφία. Οι ίδιοι οι αστυνομικοί ένιωσαν φοβερή αποστροφή και μόνο που αντίκρισαν κάποιες από αυτές τις εικόνες. Επιπλέον, βρέθηκε οπτικό υλικό με μη ταυτοποιημένες γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών, το οποίο είχε ληφθεί από εξωτερικούς χώρους, γεγονός που υποδηλώνει πιθανώς ένα πολύ μεγαλύτερο υπόβαθρο στην υπόθεση.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, της σωματικής βλάβης, της απειλής, της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πορνογραφίας ανηλίκων και της παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν το οπτικό υλικό με τις γυναίκες που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki