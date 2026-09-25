Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ο 32ος τακτικός ανακριτής ζητεί την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των προσώπων που εμπλέκονται. Το σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, με την έκδοση του αντίστοιχου βουλεύματος να αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην πλήρη αποκάλυψη των ψηφιακών δεδομένων και τη χαρτογράφηση των επαφών πριν και μετά το τραγικό συμβάν, ενώ παράλληλα, νέες καταθέσεις φωτίζουν πτυχές της υπόθεσης.

Η άρση του απορρήτου και οι στόχοι της ανάκρισης

Ο δικαστικός λειτουργός υπέβαλε αίτημα προς το αρμόδιο Συμβούλιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπό έρευνα υπόθεση. Βασικός στόχος των αρχών είναι να αποτυπωθούν με ακρίβεια στη δικογραφία όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που αντάλλαξαν οι εμπλεκόμενοι. Μέσω αυτής της διαδικασίας, θα προσδιοριστούν επακριβώς οι χρόνοι, η συχνότητα και η διάρκεια των επικοινωνιών τους τόσο πριν όσο και μετά την κατάρρευση του καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Επιπλέον, ο ανακριτής επιδιώκει να ανασύρει γραπτά μηνύματα (SMS) και διαδικτυακές συνομιλίες (Viber, WhatsApp κ.ά.) μεταξύ του τραγουδιστή, των κατηγορούμενων γιατρών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων. Θα μπορέσουν επίσης να χαρτογραφήσουν τις επαφές των κατηγορουμένων και να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα, είτε για την άμεση παροχή βοήθειας είτε για την καθυστερημένη ενημέρωση σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο τραγουδιστής. Τα ακριβή στίγματα των κινητών τηλεφώνων, μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, θα χρησιμοποιηθούν για να διασταυρωθούν οι ώρες άφιξης και αναχώρησης των προσώπων από την κλινική, καθώς έχουν εντοπιστεί σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις.

Καταθέσεις «κλειδιά» από υπνοθεραπευτή και νοσηλεύτρια

Νέα στοιχεία για τις επαφές και τις κινήσεις που προηγήθηκαν της θεραπείας που οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη, έρχονται και από τις καταθέσεις δύο προσώπων που εξετάστηκαν από τον ανακριτή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος θεωρείται κρίσιμος μάρτυρας, αλλά και η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας.

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να περιέγραψε ενώπιον του ανακριτή τον τρόπο με τον οποίο ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, βάζοντας στο επίκεντρο των γεγονότων και τη μάνατζερ του τραγουδιστή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 27 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 11 το πρωί, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη μάνατζερ με την οποία συνεργαζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Του ζήτησε να συναντήσει τον τραγουδιστή προκειμένου να του κάνει υπνοθεραπεία. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι αρνήθηκε αρχικά να αναλάβει εξαιτίας του ιστορικού του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο. Το ίδιο μεσημέρι, ακολούθησε δεύτερη επικοινωνία από τη μάνατζερ, η οποία επέμεινε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Αντιφάσεις και επίμαχα μηνύματα

Η νέα κατάθεση της 56χρονης νοσηλεύτριας, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφοροποίησε σημαντικά όσα είχε υποστηρίξει κατά το προανακριτικό στάδιο, επιβαρύνοντας τη θέση της ήδη προφυλακισμένης γιατρού. Η μάρτυρας αποκάλυψε στον ανακριτή ότι, πριν καταθέσει στην αστυνομία, δέχθηκε τηλεφώνημα από την κατηγορούμενη, η οποία της ζήτησε να «τηρήσουν κοινή γραμμή» ώστε να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες και οι ώρες του συμβάντος.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα γραπτό μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο εμπλεκόμενος υπνοθεραπευτής στη γιατρό, δύο ώρες μετά τη διαπίστωση του θανάτου, στο οποίο αναγραφόταν: «Σε πήρα στο λαιμό μου». Αυτά τα στοιχεία, μαζί με τις αντιφάσεις στις καταθέσεις, καθιστούν την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου κομβική για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μοιραία θεραπεία και οι ιατροδικαστικές έρευνες

Η δικαστική αρχή επιχειρεί να ρίξει φως στο παρασκήνιο της μοιραίας θεραπείας πλασμαφαίρεσης που διενεργήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε τεχνητή μέθη μέσω χορήγησης ισχυρού φαρμάκου, πιθανότατα μιδαζολάμης, πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι αρμόδιοι ιατροδικαστές εξετάζουν πλέον εάν και σε ποιο βαθμό η χορήγηση αυτής της ουσίας συνδέεται άμεσα με τη μοιραία κατάληξη και την πλήρη αποτυχία των προσπαθειών ανάνηψής του.

Η έρευνα εστιάζει στον λόγο για τον οποίο οι γιατροί επέλεξαν να θέσουν τον τραγουδιστή σε καθεστώς μέθης, καθώς και στο ποιοι άλλοι συνεργάτες ή βοηθοί στο ιατρείο ήταν παρόντες και συνέβαλαν στη χορήγηση φαρμάκων ή στη λειτουργία των μηχανημάτων χωρίς την απαιτούμενη εξειδίκευση. Είχε προηγηθεί η πληροφορία ότι η γιατρός είχε στείλει αναισθησιολόγο στο εξωτερικό για να μάθει να χειρίζεται το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, μετά το οποίο το ανέλαβε η ίδια.

Εξελίξεις για τους κατηγορούμενους

Στο μεταξύ, εκπνέει σήμερα η προθεσμία προσφυγής των δύο κατηγορούμενων γιατρών κατά της προσωρινής τους κράτησης. Το ζευγάρι φαίνεται ότι δεν θα υποβάλει προσφυγή στον παρόντα χρόνο, καθώς η υπεράσπιση του αναμένει την πρόοδο της ανάκρισης ώστε να έχει στη διάθεσή της επιπλέον υλικό. Έτσι, δεν αποκλείεται η υποβολή αιτήματος για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση, σε περίπου ένα μήνα.

Ο κύκλος των κατηγορουμένων αναμένεται να ανοίξει τις επόμενες ημέρες, καθώς το κατηγορητήριο διευρύνεται με νέα πρόσωπα, υποδεικνύοντας ότι η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis