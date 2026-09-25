Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε νωρίς το πρωί την περιοχή της Πλάκας, στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ενός παλιού οικήματος και την πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών σε διπλανά κτίρια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι αρχές διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων, καθώς υπάρχουν πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους.

Η στιγμή της έκρηξης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί, προκαλώντας την άμεση κατάρρευση του παλιού οικήματος. Βίντεο που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατέγραψαν τη στιγμή της κατάρρευσης, όπου το μισό κτίριο γκρεμίστηκε, ενώ ένα «σύννεφο» σκόνης κάλυψε τη γειτονιά. Οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης παραπέμπουν σε πιθανή δυσλειτουργία φυσικού αερίου, ωστόσο, όλες οι εκδοχές εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, ανέφερε ότι ακόμα δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία προχώρησαν στο κλείσιμο των σχετικών παροχών φυσικού αερίου, ως μέτρο ασφαλείας.

Εικόνες καταστροφής στην καρδιά της Αθήνας

Η περιοχή γύρω από τη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο» μετά την έκρηξη. Μπάζα και πέτρες έχουν πέσει στον δρόμο, καθιστώντας την πρόσβαση δύσκολη. Αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο έχουν υποστεί σημαντικές υλικές ζημιές, με σπασμένα τζάμια και κατεστραμμένα μέρη.

Οι ζημιές επεκτείνονται και στα διπλανά κτίρια, όπου σπασμένα τζάμια και παντζούρια κρέμονται από καλώδια, συνθέτοντας μια εικόνα εκτεταμένης καταστροφής. Ο κ. Γραμματικογιάννης δήλωσε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλα τα κοντινά κτίρια. Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στο ακριβώς διπλανό κτίριο από το οίκημα που κατέρρευσε, λόγω της παλαιότητάς του και της εγγύτητάς του στο σημείο της έκρηξης.

Έρευνες για πέντε αγνοούμενους και τρεις τραυματίες

Οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στο κατεστραμμένο οίκημα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον έναν όροφο του κτιρίου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ενώ στον πρώτο όροφο υπήρχε ενεργή κράτηση τριών ατόμων σε διαμέρισμα τύπου AirBnB. Συνολικά, οι αρχές αναζητούν πέντε άτομα, για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία.

Από την έκρηξη, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Πρόκειται για έναν περαστικό και δύο γυναίκες, οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από το διπλανό κτίριο. Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για εξετάσεις, ενώ η επιχείρηση πυρόσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, παράλληλα με τις έρευνες για τους αγνοούμενους.

Η ανταπόκριση των αρχών

Αμέσως μετά το συμβάν, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο της έκρηξης. Οι δυνάμεις αυτές απέκλεισαν τους γύρω δρόμους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Η επιχείρηση πυρόσβεσης και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να προσπαθεί να διαπιστώσει εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του οικήματος. Η συνεργασία των διαφόρων αρχών είναι συνεχής, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και τον εντοπισμό των αγνοούμενων.

Με πληροφορίες από: Enikos