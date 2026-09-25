Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός του Βόλου για διαγραφή παραβάσεων

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο αστυνομικός που υπηρετεί στον Βόλο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από πολίτες με αντάλλαγμα τη μη επιβολή ή τη διαγραφή τροχονομικών παραβάσεων. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με τον αστυνομικό να αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες.

Η απόφαση για την αποφυλάκιση και οι κατηγορίες

Ο αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της δωροληψίας, της παράβασης καθήκοντος και της κατάχρησης εξουσίας, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και του επιβλήθηκε η καταβολή εγγύησης ύψους 1.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες αφορούν τη φερόμενη πρακτική του να ζητά χρήματα από πολίτες προκειμένου να μην επιβληθούν ή να διαγραφούν πρόστιμα για τροχονομικές παραβάσεις. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στον Βόλο και οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά.

Η υπερασπιστική γραμμή και ο ισχυρισμός περί επιστροφής χρημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υπεράσπισης του αστυνομικού, κυρία Ανθούλα Ανάσογλου, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή που ακολουθείται. Σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση δεν εμπίπτει στην έννοια της δωροληψίας με την οριστική ιδιοποίηση των χρημάτων.

Αντιθέτως, η κυρία Ανάσογλου υποστήριξε ότι πρόκειται για μια παράνομη πρακτική, κατά την οποία τα ποσά που λάμβανε ο αστυνομικός θα επιστρέφονταν στους πολίτες σε μεταγενέστερο χρόνο. Αυτός ο ισχυρισμός αποτελεί κεντρικό σημείο της υπεράσπισης στην προσπάθεια να αποδοθεί διαφορετική διάσταση στις ενέργειες του κατηγορούμενου.

Το προφίλ του αστυνομικού και οι συνθήκες

Η συνήγορος υπεράσπισης έκανε λόγο για έναν αστυνομικό με πολυετή υπηρεσία, τον οποίο χαρακτήρισε ως άνθρωπο με ήθος και σημαντική προσφορά στην υπηρεσία. Τόνισε ότι οι συνθήκες και η πίεση που αντιμετώπιζε ο αστυνομικός συνέβαλαν στη συγκεκριμένη συμπεριφορά, προσπαθώντας να εξηγήσει τα κίνητρα πίσω από τις πράξεις του.

Επιπρόσθετα, η κυρία Ανάσογλου υπογράμμισε ότι πρόθεση του αστυνομικού είναι να αποκαταστήσει πλήρως τη ζημία που προκλήθηκε, επιστρέφοντας τα χρήματα στους πολίτες. Αυτή η δήλωση ενισχύει τον ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μη οριστικής ιδιοποίησης των ποσών.

Η καταγραφή των κλήσεων και η πρόθεση

Ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, κύριος Τριαντάφυλλος Εμμανουηλίδης, εστίασε στο γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι σχετικές τροχονομικές κλήσεις καταχωρίζονταν κανονικά στα συστήματα. Αυτό το στοιχείο, κατά τον ίδιο, ενισχύει τον ισχυρισμό ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε ως σκοπό να προκαλέσει μόνιμη οικονομική ζημία στο Δημόσιο.

Ο κύριος Εμμανουηλίδης υποστήριξε ότι η πρόθεση του αστυνομικού ήταν να αποκαταστήσει εκ των υστέρων τα ποσά, παρόλο που αναγνώρισε ότι μια τέτοια πρακτική συνιστά παράνομη χρήση χρημάτων του Δημοσίου. Η υπεράσπιση προσπαθεί να διαχωρίσει την παράνομη χρήση από την πρόθεση μόνιμης ζημίας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση του αστυνομικού στον Βόλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Παράλληλα με τη δικαστική διερεύνηση, έχουν ήδη κινηθεί και οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός.

Οι πειθαρχικές ενέργειες αναμένεται να εξετάσουν τη συμπεριφορά του αστυνομικού εντός του πλαισίου των κανονισμών της υπηρεσίας του, ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής διαδικασίας. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των ερευνών.

Με πληροφορίες από: Reader