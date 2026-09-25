Γιάννης Μάγγος: Ερωτήματα μετά την κατάθεση αστυνομικού για τον Βασίλη Μάγγο

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης του αστυνομικού σκοπού πύλης στη δίκη για τον Βασίλη Μάγγο, ο πατέρας του, Γιάννης Μάγγος, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα. Στην ανάρτησή του, δημοσιοποίησε έγγραφα σχετικά με την υπόθεση και έθεσε μια σειρά από εύλογα ερωτήματα. Τα ζητήματα που αναδεικνύει αφορούν τις συνθήκες κράτησης και την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης του γιου του.

Η κατάθεση του αστυνομικού σκοπού πύλης

Ο αστυνομικός σκοπός πύλης κατέθεσε ότι στις 14 Ιουνίου 2020 είδε τον Βασίλειο Μάγγο να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ). Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο Βασίλειος Μάγγος ανέβηκε με ευκολία σκαλοπάτια και εισήλθε με άνεση στο κτίριο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου.

Ο μάρτυρας βεβαίωσε επίσης ότι η ώρα αποχώρησης των αστυνομικών της ΟΠΚΕ ήταν στις 6 το απόγευμα, όπως αναγραφόταν και στον Πίνακα Διάταξης Υπηρεσίας της συγκεκριμένης ημέρας. Ο Βασίλειος Μάγγος αποχώρησε μετά τους αστυνομικούς. Σε ερώτηση των συνηγόρων της υπεράσπισης για το αν θα μπορούσαν να αποχωρήσουν νωρίτερα, ο μάρτυρας ήταν ανένδοτος, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε γραπτή διαταγή του ταξίαρχου.

Ερωτήματα για την ιατρική περίθαλψη και την κράτηση

Ο Γιάννης Μάγγος, μέσω της ανάρτησής του, διερωτάται γιατί εγκατέλειψαν τον γιο του και γιατί τον άφησαν να πονάει χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όντας ήδη χτυπημένος από τους ίδιους. Τέθηκαν ερωτήματα για την έλλειψη φροντίδας ώστε να του εξασφαλιστεί ιατρική περίθαλψη.

Επιπλέον, ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου θέτει το ζήτημα της στέρησης της ελευθερίας του, υποβάλλοντάς τον σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Ο Βασίλης Μάγγος κρατήθηκε για δύο ώρες για εξακρίβωση στοιχείων, παρόλο που ήταν ήδη γνωστός στις αρχές.

Αποκρύψεις και ψευδείς αναγραφές

Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που ανακύπτουν, τόσο από τον Γιάννη Μάγγο όσο και από το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών και τον Συνήγορο του Πολίτη, αφορά το κρατητήριο. Συγκεκριμένα, διερωτώνται γιατί ο Βασίλης Μάγγος τέθηκε στο κρατητήριο, την ύπαρξη του οποίου, όπως επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, απέκρυπταν από τα δύο πορίσματα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Ο Γιάννης Μάγγος αναδεικνύει επίσης την αναγραφή ψευδών στοιχείων στο Βιβλίο Συμβάντων της αστυνομίας της συγκεκριμένης ημέρας. Σύμφωνα με την ανάρτηση, αναγράφηκε ψευδώς ότι ο Βασίλειος Μάγγος αποχώρησε στις 5:10 το απόγευμα. Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα γιατί οι κατηγορούμενοι κατέθεσαν ψευδώς ότι αποχώρησαν πριν από αυτή την ώρα.

Η επιτήρηση των αστυνομικών

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, είναι ο αριθμός των αστυνομικών που παρείχαν επιτήρηση στη φύλαξη του Βασίλη Μάγγου. Ο Γιάννης Μάγγος διερωτάται γιατί παρείχαν επιτήρηση έξι αστυνομικοί, αφού επρόκειτο για έναν τυπικό έλεγχο στοιχείων και ο παθών ήταν ήρεμος.

Αυτό το γεγονός επισημαίνεται τόσο από τις καταθέσεις των ίδιων των κατηγορουμένων όσο και στο Βούλευμα. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι δύο από τους έξι αστυνομικούς δεν είχαν λάβει εντολή από κανέναν για την παρουσία τους εκεί. Ο Γιάννης Μάγγος επισυνάπτει ντοκουμέντα, συγκεκριμένα τις φωτογραφίες 1Α και 1Β, στην ανάρτησή του.

Με πληροφορίες από: Reader