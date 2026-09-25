Νέο ταχύ τεστ για τον καρκίνο του εγκεφάλου προσφέρει διάγνωση σε λιγότερο από δύο ώρες στη Βρετανία

Ένα επαναστατικό τεστ για τον καρκίνο του εγκεφάλου εφαρμόζεται πιλοτικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS), προσφέροντας τη δυνατότητα διάγνωσης σε λιγότερο από δύο ώρες. Η νέα αυτή τεχνολογία αναμένεται να μειώσει σημαντικά την αγωνιώδη αναμονή των ασθενών και να επιτρέψει την ταχύτερη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας. Ο ιατρικός διευθυντής του NHS, καθηγητής Φράνκι Σουόρντς, χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ένα «τεράστιο άλμα» που μπορεί να μεταμορφώσει πλήρως τη διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου.

Η ταχύτητα της διάγνωσης και η λειτουργία του τεστ

Το ταχύ γενετικό τεστ έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει τον ακριβή τύπο του όγκου μέσα σε λίγες ώρες, σε αντίθεση με τις εβδομάδες που απαιτούνται με τις σημερινές μεθόδους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάλυσης του DNA ενός μικρού δείγματος όγκου, το οποίο λαμβάνεται είτε κατά τη διάρκεια βιοψίας είτε κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.

Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι οι ασθενείς μπορούν να λάβουν την απάντηση για τον όγκο τους ενώ βρίσκονται ακόμη στο χειρουργικό τραπέζι. Αυτή η άμεση πληροφόρηση είναι καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω διαχείριση της νόσου.

Καθοριστική συμβολή στη θεραπεία και τις κλινικές δοκιμές

Το αποτέλεσμα του τεστ παρέχει στους χειρουργούς κρίσιμα δεδομένα που τους βοηθούν να αποφασίσουν πόσο μέρος του όγκου μπορούν να αφαιρέσουν με ασφάλεια. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον υγιή εγκεφαλικό ιστό, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Επιπλέον, η ταχεία διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε νωρίτερη έναρξη της χημειοθεραπείας ή της ακτινοθεραπείας. Παράλληλα, εξασφαλίζει στους ασθενείς ταχύτερη πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές, καθώς ορισμένες από αυτές απαιτούν την ακριβή γενετική σύνθεση του όγκου για τη συμμετοχή τους.

Η πρόκληση των όγκων του εγκεφάλου και η σημασία της νέας μεθόδου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 13.000 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με όγκο στον εγκέφαλο κάθε χρόνο. Οι όγκοι αυτοί συγκαταλέγονται στους πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους, με ένα ποσοστό επιβίωσης μόλις έναν στους δέκα ασθενείς για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Αυτό καθιστά τους όγκους του εγκεφάλου τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε παιδιά και ενήλικες κάτω των 40 ετών. Υπάρχουν περισσότεροι από 100 διαφορετικοί τύποι όγκων του εγκεφάλου, οι οποίοι ποικίλλουν από βραδέως αυξανόμενους έως επιθετικούς, και ο καθένας ανταποκρίνεται διαφορετικά στις διαθέσιμες θεραπείες. Η ακριβής και γρήγορη ταυτοποίηση του τύπου είναι επομένως κρίσιμη.

Το πιλοτικό πρόγραμμα και η επέκτασή του

Το πιλοτικό πρόγραμμα του NHS βασίζεται σε μια ήδη επιτυχημένη δοκιμή που βρίσκεται σε εξέλιξη στις πόλεις του Νότινγχαμ και του Μπέρμιγχαμ. Αρχικά, η νέα τεχνολογία θα εισαχθεί σε πέντε εξειδικευμένα κέντρα σε όλη την Αγγλία, με σχέδια για περαιτέρω επέκταση στο μέλλον.

Η εμπειρία του Στιβ Πάλμερ

Ένας από τους πρώτους ασθενείς που επωφελήθηκαν από αυτή την καινοτόμο μέθοδο είναι ο 55χρονος Στιβ Πάλμερ από το Νότινγχαμ. Ο κ. Πάλμερ διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα βαθμού 4, αφού κατέρρευσε στο γυμναστήριο, παρόλο που δεν είχε εμφανίσει προηγούμενα συμπτώματα.

Ο όγκος του εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, και το αποτέλεσμα επιστράφηκε στην χειρουργική ομάδα σε λιγότερο από δύο ώρες από τη στιγμή που το δείγμα έφτασε στο εργαστήριο. Ο κ. Πάλμερ δήλωσε στο BBC ότι η άμεση λήψη του αποτελέσματος τον γλίτωσε από εβδομάδες αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πάλμερ ανέφερε: «Η λήψη αυτής της γρήγορης διάγνωσης αφαίρεσε εβδομάδες αγωνίας. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελα να ακούσω, αλλά σημαίνει ότι μπορώ να συνεχίσω με την επόμενη φάση της θεραπείας και της ανάρρωσης και να συνεχίσω να παλεύω με ό,τι έχω να παλεύω».

Με πληροφορίες από: Gazzetta