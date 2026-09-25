Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για τρεις ανήλικους που εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο αγωγό

Μια περιπέτεια με αίσιο τέλος έζησαν τρεις ανήλικοι, περίπου 13 ετών, την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά είχαν εισέλθει σε έναν υπόγειο αγωγό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τη διάσωσή τους. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους, παραδοθέντες στους γονείς τους.

Η περιπέτεια των ανήλικων στη Σταυρούπολη

Η περιπέτεια των τριών ανήλικων ξεκίνησε στην περιοχή της Σταυρούπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν οι γονείς τους άρχισαν να τους αναζητούν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα παιδιά είχαν εισέλθει σε έναν υπόγειο αγωγό, γεγονός που προκάλεσε άμεσα ανησυχία για την ασφάλειά τους. Οι ανήλικοι, ηλικίας περίπου 13 ετών, εντοπίστηκαν τελικά σε ένα ρέμα της περιοχής, όπου είχαν βρεθεί μέσα στον συγκεκριμένο αγωγό.

Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, καθώς η ανάγκη για παρέμβαση ήταν επιτακτική. Ο εντοπισμός τους σε ένα τέτοιο σημείο σήμανε συναγερμό, καθιστώντας αναγκαία την κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών διάσωσης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό με τους ανήλικους περίπου στις 14:45 το απόγευμα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Ο συναγερμός που σήμανε οδήγησε σε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την επιχείρηση διάσωσης, κινητοποιήθηκαν συνολικά εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονταν συγκεκριμένα από τον 2ο και τον 6ο Πυροσβεστικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδράμοντας στην προσπάθεια εντοπισμού και διάσωσης των παιδιών και διασφαλίζοντας την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Η επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στη Σταυρούπολη ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για την προσέγγιση των ανήλικων, οι οποίοι είχαν εισέλθει στον υπόγειο αγωγό. Με επαγγελματισμό και προσοχή, οι εννέα πυροσβέστες εργάστηκαν για να φτάσουν στα παιδιά, αντιμετωπίζοντας τις συνθήκες του υπόγειου χώρου. Η επιχείρηση απαιτούσε λεπτούς χειρισμούς για την ασφαλή πρόσβαση και απομάκρυνση των ανήλικων.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τους τρεις ανήλικους και να τους μεταφέρουν με επιτυχία σε ένα ασφαλές σημείο. Η ολοκλήρωση της επιχείρησης σήμανε το τέλος της αγωνίας για τους ανήλικους και τις οικογένειές τους, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της επέμβασης των σωστικών συνεργείων.

Αίσιο τέλος και παράδοση στους γονείς

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι τρεις ανήλικοι διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους. Η περιπέτειά τους έληξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να έχουν υποστεί κάποιον τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα υγείας, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Τα παιδιά παραδόθηκαν στους γονείς τους, οι οποίοι είχαν αρχικά αναζητήσει τους ανήλικους και είχαν ειδοποιήσει τις αρχές για το περιστατικό. Η αίσια κατάληξη του συμβάντος στη Σταυρούπολη υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των σωστικών δυνάμεων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit