Ο Τζορτζ Ράσελ στην pole position στο Μπακού με εντυπωσιακή διαφορά

Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes εξασφάλισε την pole position στο Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, τον 15ο αγώνα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, μετά από μια ιδιαίτερα επιβλητική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Βρετανός οδηγός σημείωσε χρόνο 1:42.526 στο τέλος του Q3, αφήνοντας πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari με διαφορά 0,837 δευτερολέπτων. Αυτή η διαφορά αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή ανάμεσα στον οδηγό που κατακτά την pole position και τον δεύτερο.

Η κυριαρχία της Mercedes και του Ράσελ

Η Mercedes είχε ήδη δείξει από τις ελεύθερες δοκιμές ότι διαθέτει ένα ισχυρό πακέτο για τους δρόμους του Μπακού. Ο Τζορτζ Ράσελ, ωστόσο, δεν αρκέστηκε απλώς στην επιβεβαίωση του ρυθμού της W17, αλλά επέδειξε μια από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της καριέρας του σε κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Βρετανός οδηγός ήταν ο ταχύτερος και στα τρία σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών, ενώ μάλιστα έγραψε δύο γύρους που θα του εξασφάλιζαν την pole position. Αυτή είναι η πέμπτη πρώτη θέση εκκίνησης για τον Ράσελ φέτος, και η πρώτη του μετά το Γκραν Πρι της Αυστρίας.

Η μάχη του Q3 και η εντυπωσιακή διαφορά

Το Q3 ξεκίνησε με μία μικρή έκπληξη, καθώς οι δύο McLaren έγραψαν πρώτες τους χρόνους τους. Ο Όσκαρ Πιάστρι ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή με χρόνο 1:43.571, μπροστά από τον Λάντο Νόρις και τον Ράσελ. Ωστόσο, η Mercedes είχε ξεκάθαρα περισσότερο ρυθμό.

Ο Ράσελ απάντησε αρχικά με 1:43.037, κατεβαίνοντας πάνω από μισό δευτερόλεπτο από τον χρόνο του Πιάστρι. Στην τελευταία του προσπάθεια, βελτίωσε εκ νέου εντυπωσιακά, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:42.526. Κανείς δεν κατάφερε να απαντήσει σε αυτόν τον χρόνο. Ο Σαρλ Λεκλέρ, ακολουθώντας διαφορετικό πρόγραμμα προσπαθειών με τη Ferrari, εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, αλλά έμεινε 0,837 δευτερόλεπτα πίσω από τη Mercedes.

Οι υπόλοιποι οδηγοί στην πρώτη δεκάδα

Ο Όσκαρ Πιάστρι θα εκκινήσει από την τρίτη θέση στον αγώνα. Μπροστά του βρέθηκε ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό στον καρπό και εξασφάλισε μια σημαντική τέταρτη θέση για τη Red Bull. Ο Λάντο Νόρις έκανε ένα λάθος στην τελική του προσπάθεια και έμεινε πέμπτος.

Πίσω από τον Νόρις, στην έκτη θέση, τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε 1,332 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ, έχοντας προηγουμένως βοηθήσει τον teammate του με slipstream στην ευθεία. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πιερ Γκασλί στην έβδομη θέση, Μαξ Φερστάπεν στην όγδοη, Κάρλος Σάινθ στην ένατη και Φράνκο Κολαπίντο στη δέκατη.

Η άτυχη στιγμή του Κίμι Αντονέλι στο Q1

Εντελώς διαφορετική ήταν η εξέλιξη της ημέρας για την άλλη πλευρά του γκαράζ της Mercedes, με τον Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός οδηγός είχε δείξει την Πέμπτη ότι μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ράσελ, παρά το πρωινό υδραυλικό πρόβλημα που αντιμετώπισε στο FP1.

Ωστόσο, στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Αντονέλι έκανε ένα σπάνιο λάθος στο Q1. Στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του, ακούμπησε με δύναμη τον εσωτερικό τοίχο στη στροφή 1, με αποτέλεσμα η εμπρός αριστερή ανάρτηση της W17 να υποστεί σοβαρή ζημιά. Παρότι προσπάθησε να επιστρέψει στα pits, η ομάδα της Mercedes τον κάλεσε να σταματήσει το μονοθέσιο, με αποτέλεσμα να μείνει 16ος.

Στο Q1, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν επίσης ο ταχύτερος με χρόνο 1:43.615. Ο Μαξ Φερστάπεν ακολούθησε στη δεύτερη θέση, όντας 0,426 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Ράσελ, ενώ ο Ίσακ Χατζάρ περιορίστηκε στην τρίτη θέση, με διαφορά 0,120 δευτερολέπτων από τον Ολλανδό. Ο Λιούις Χάμιλτον κατάφερε να είναι ταχύτερος από τον Σαρλ Λεκλέρ στο Q1, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του τέταρτος, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,100 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον Βρετανό ομόσταβλό του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta