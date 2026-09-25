Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί την περιοχή της Πλάκας, οδηγώντας στην κατάρρευση ενός τριώροφου κτιρίου στην οδό Λυσικράτους. Οι αρχές εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη διαρροή φυσικού αερίου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Η αγωνία κορυφώνεται για τον εντοπισμό πέντε ατόμων που φέρονται να αγνοούνται στα συντρίμμια.

Η ισχυρή έκρηξη και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή, λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, σε ένα παλαιό τριώροφο κτίριο που βρίσκεται κοντά στη συμβολή της οδού Λυσικράτους με τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Το ισόγειο του κτιρίου δεν χρησιμοποιούνταν ως κατοικία. Το ωστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο ίδιο το κτίριο, το οποίο κατέρρευσε, αλλά και σε γειτονικές κατοικίες, καταστήματα και σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο για την αιτία της ισχυρότατης έκρηξης τη διαρροή φυσικού αερίου. Παράλληλα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται στο σημείο και εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Αυτοψίες πραγματοποιούνται και στα γειτονικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το ωστικό κύμα.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε καρέ-καρέ από κάμερα ασφαλείας σε κοντινό ξενοδοχείο στην Πλάκα. Το βίντεο-ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ δείχνει τον δυνατό κρότο και ακούγονται τζάμια να σπάνε από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν άνδρες της ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και ομάδες που χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες. Στόχος είναι ο εντοπισμός πιθανών εγκλωβισμένων στα συντρίμμια του τριώροφου κτιρίου.

Για τη διευκόλυνση των ερευνών και την απομάκρυνση των συντριμμιών, έχουν μεταφερθεί στο σημείο μηχανήματα έργου. Οι διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να βρίσκονται οι αγνοούμενοι. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για την ασφαλή συνέχιση της επιχείρησης, ακόμη και η κατεδάφιση τμημάτων του κτιρίου που κρίνονται επικίνδυνα. Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο παραμένει αποκλεισμένη, με ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Αγωνία για τους αγνοούμενους του πρώτου ορόφου

Μεταξύ των πέντε ατόμων που αναζητούνται, περιλαμβάνεται μια οικογένεια τριών ατόμων από το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Η αναχώρησή τους ήταν προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας, ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν σημειώθηκε η έκρηξη, λίγο μετά τις 7:30.

Ο Ανδρέας Μαρτζάκλης, ο μεσάζων του Airbnb για το συγκεκριμένο διαμέρισμα, εξέφρασε την αγωνία του για τους ενοίκους, αναφέροντας ότι πρόκειται για τρεις Αμερικανούς. «Άλλος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, εγώ είμαι ο μεσάζων. Προσπαθήσαμε να τους πάρουμε, αλλά δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα. Είχαν check out για να φύγουν στις 11:00. Μακάρι να έχουν φύγει οι άνθρωποι. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την Πυροσβεστική», δήλωσε. Ο κ. Μαρτζάκλης διευκρίνισε επίσης ότι ο πρώτος όροφος δεν διέθετε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή φιάλες.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι του δευτέρου ορόφου

Μεγάλη είναι επίσης η ανησυχία για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής έχουν αναφέρει ότι ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης. Οι συγγενείς του ζευγαριού έχουν ενημερώσει τις αρχές ότι δεν έχουν καταφέρει να έρθουν σε επαφή μαζί τους, καθώς το κινητό τηλέφωνο εμφανίζεται απενεργοποιημένο, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι συγκαταλέγεται στα άτομα που αναζητούνται στα συντρίμμια, ενώ παραμένει αναπάντητο το ερώτημα εάν υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου ή φιάλες στον δεύτερο όροφο, καθώς ο μεσάζων του Airbnb δήλωσε άγνοια για το τι υπήρχε σε αυτόν τον όροφο.

Οι τραυματίες από την έκρηξη

Από την ισχυρή έκρηξη τραυματίστηκαν νωρίτερα τρία άτομα. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται μια ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα που την φρόντιζε, καθώς και ένας άνδρας ο οποίος περνούσε από την περιοχή τη στιγμή που σημειώθηκε το συμβάν.

Και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την περαιτέρω παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis