Παρ' ολίγον τραγωδία: Αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα μόλις 10 λεπτών

Μια έκθεση της Βρετανικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων αποκαλύπτει τα όσα συνέβησαν στο πιλοτήριο ενός Boeing 737-800 της Ryanair τον περασμένο Οκτώβριο. Το αεροσκάφος της low cost εταιρείας κατάφερε να προσγειωθεί στο Μάντσεστερ με καύσιμα που επαρκούσαν για μόλις δέκα λεπτά πτήσης. Το περιστατικό, το οποίο χαρακτηρίζεται ως παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία, περιλάμβανε την εκπομπή σήματος «Mayday» και δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης σε διαφορετικά αεροδρόμια.

Η αποκάλυψη της βρετανικής έκθεσης για την πτήση

Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βρετανίας έφερε στο φως λεπτομερή στοιχεία σχετικά με ένα σοβαρό συμβάν που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε καταστροφή. Η έκθεση αυτή περιγράφει με ακρίβεια τις συνθήκες που επικρατούσαν στο πιλοτήριο του αεροσκάφους τύπου Boeing 737-800, το οποίο ανήκει στον στόλο της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια μιας πτήσης τον περασμένο Οκτώβριο, και οι αποκαλύψεις της έκθεσης προκαλούν προβληματισμό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το αεροσκάφος της Ryanair ολοκλήρωσε την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μάντσεστερ. Ωστόμως, η προσγείωση αυτή πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά οριακές συνθήκες όσον αφορά την ποσότητα των διαθέσιμων καυσίμων. Συγκεκριμένα, στο ντεπόζιτο του αεροπλάνου υπήρχε ποσότητα καυσίμου που επαρκούσε για μόλις δέκα λεπτά πτήσης, ένα επίπεδο πολύ κάτω από τα συνήθη όρια ασφαλείας.

Τα κρίσιμα γεγονότα πριν την τελική προσγείωση

Πριν την επιτυχή, αλλά οριακή, προσγείωση στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, η πτήση είχε ήδη βιώσει μια σειρά από ιδιαίτερα κρίσιμα και δραματικά γεγονότα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα του αεροσκάφους αναγκάστηκε να εκπέμψει ένα σήμα «Mayday», το οποίο αποτελεί διεθνές πρωτόκολλο για την αναγγελία άμεσης και σοβαρής απειλής για την ασφάλεια της πτήσης. Η εκπομπή αυτού του σήματος υποδεικνύει το μέγεθος της έκτακτης ανάγκης που αντιμετώπιζαν οι πιλότοι.

Επιπλέον, πριν την τελική προσέγγιση στο Μάντσεστερ, είχαν προηγηθεί δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης. Αυτές οι ανεπιτυχείς προσπάθειες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά αεροδρόμια, γεγονός που προσέθεσε στην πολυπλοκότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Η αλληλουχία αυτών των γεγονότων, από το σήμα κινδύνου μέχρι τις αποτυχημένες προσγειώσεις, καταδεικνύει την παρατεταμένη δυσκολία και την πίεση που επικρατούσε στο πιλοτήριο.

Οι αιτίες που οδήγησαν στην οριακή κατάσταση

Η έκθεση της Βρετανικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων δεν περιορίζεται στην περιγραφή των γεγονότων, αλλά αναλύει και τους παράγοντες που οδήγησαν στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση. Ένας από τους βασικούς λόγους που αναφέρονται είναι ένα λάθος που διαπράχθηκε από τους πιλότους του αεροσκάφους. Το συγκεκριμένο λάθος, όπως προκύπτει από την έκθεση, συνέβαλε καθοριστικά στην εξάντληση των καυσίμων σε ένα τόσο χαμηλό και οριακό επίπεδο.

Παράλληλα με το λάθος των πιλότων, η έκθεση επισημαίνει και την ύπαρξη κακών επικοινωνιών. Αυτές οι προβληματικές επικοινωνίες φέρεται να έλαβαν χώρα μεταξύ του πιλοτηρίου του Boeing 737-800 και του πύργου ελέγχου. Η δυσλειτουργία στην επικοινωνία ενδέχεται να δυσχέραναν την ορθή λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οδηγώντας τελικά το αεροσκάφος να φτάσει στον προορισμό του με εξαιρετικά περιορισμένα αποθέματα καυσίμων.

Χαρακτηρισμός του συμβάντος ως παρ’ ολίγον τραγωδία

Το σύνολο των γεγονότων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην έκθεση, οδηγεί στον χαρακτηρισμό του συμβάντος ως μιας παρ’ ολίγον αεροπορικής τραγωδίας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις όπου, παρά τους σοβαρούς κινδύνους και τις αντίξοες συνθήκες, ένα δυστύχημα αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Η επιτυχής προσγείωση του αεροσκάφους, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης, απέτρεψε ένα πιθανό καταστροφικό αποτέλεσμα για τους επιβαίνοντες και το πλήρωμα.

Η αποκάλυψη αυτών των λεπτομερειών μέσω της επίσημης έκθεσης της Βρετανικής Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων υπογραμμίζει τη διαρκή σημασία της αυστηρής τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας στην αεροπορία. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και βελτίωση των διαδικασιών, ώστε παρόμοια περιστατικά με τόσο οριακά επίπεδα καυσίμων να αποφεύγονται στο μέλλον. Η διερεύνηση τέτοιων συμβάντων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της αεροπορικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta