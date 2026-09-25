Αναστάτωση στη Warner Bros Discovery ενόψει της συγχώνευσης με την Paramount

Ανησυχία και αναστάτωση επικρατούν στα ανώτερα στελέχη της Warner Bros Discovery, καθώς η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Paramount βρίσκεται προ των πυλών. Μια πρόσφατη τηλεδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες στελέχη, δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις ανησυχίες, με την έλλειψη πληροφόρησης να είναι εμφανής.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου δέκα ημερών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει «πανικό» στο προσωπικό, το οποίο εκφράζει έκπληξη και σοκ για τον τρόπο και τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας.

Η τηλεδιάσκεψη που δεν καθησύχασε

Την Τετάρτη πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom, στην οποία συμμετείχαν περίπου 500 ανώτερα στελέχη της Warner Bros Discovery. Ο κύριος σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η συζήτηση του διακανονισμού της Paramount, ο οποίος σχετίζεται με την αντιμονοπωλιακή αγωγή που είχαν ασκήσει οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών.

Η αγωγή αυτή είχε προκύψει λόγω της επικείμενης συγχώνευσης της Paramount με την WBD. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια για ενημέρωση, η βιντεοκλήση δεν κατάφερε να διαλύσει τα «βαριά σύννεφα» ανησυχίας και αβεβαιότητας που έχουν αναπτυχθεί πάνω από το στούντιο του Μπέρμπανκ.

Ο ιστότοπος Deadline αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αυτή η βιντεοκλήση έχει γίνει ρουτίνα από τότε που η Paramount κέρδισε την προσφορά ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Warner Bros Discovery.

Τα πρόσωπα της τηλεδιάσκεψης και η έλλειψη πληροφόρησης

Την τηλεδιάσκεψη συντόνισαν σημαντικά στελέχη της Warner Bros Discovery. Μεταξύ αυτών ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της WBD Studios, Σάιμον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει αναλάβει τον συντονισμό της ενοποίησης της συγχώνευσης. Συμμετείχαν επίσης η Διευθύντρια Νομικών Υποθέσεων, Πράγια Αγιαρ, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της WBD, Ρόμπερτ Γκιμπς, και η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Έιμι Γκίργουντ.

Σύμφωνα με πηγές που είναι σε θέση να γνωρίζουν και μίλησαν σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Warner παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν σαφή εικόνα για τα σχέδια της Paramount σχετικά με τη νέα ενοποιημένη εταιρεία. Αυτή η έλλειψη πληροφόρησης εντείνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία στο εσωτερικό του οργανισμού.

Η δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έδωσε τη Δευτέρα (21/9) ένα χρονοδιάγραμμα δύο εβδομάδων για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την προσδοκία να έχει ολοκληρωθεί σε περίπου δέκα ημέρες. Νωρίτερα, έπειτα από τον διακανονισμό με τους εισαγγελείς και την WGA, ο Έλισον προέβη σε δηλώσεις.

«Αφού πλέον έχουμε ανταποκριθεί στις ανησυχίες των Γενικών Εισαγγελέων των πολιτειών και της WGA, έχουμε λάβει την πλήρη έγκριση για αυτή τη συγχώνευση και ανυπομονούμε να υλοποιήσουμε αυτές τις δεσμεύσεις», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον. Υπογράμμισε επίσης ότι «η ένωση της Paramount και της Warner Bros. Discovery θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρότερου Χόλιγουντ, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας και ακόμα περισσότερη εξαιρετική ψυχαγωγία για το κοινό σε όλο τον κόσμο».

Η ανησυχία και ο «πανικός» στα στελέχη

Η κατάσταση στα γραφεία της Warner Bros Discovery περιγράφεται από πηγές ως «πανικός». Η συμφωνία με τον Γενικό Εισαγγελέα τη Δευτέρα ήρθε ως μεγάλη έκπληξη για το προσωπικό, με κάποιον να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ήταν μεγάλο σοκ».

Ακόμη και αν η συμφωνία και ο χρόνος σύναψής της αιφνιδίασαν, το τελικό αποτέλεσμα φαινόταν αναπόφευκτο, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ήταν αποφασισμένος να πουλήσει το στούντιο. Η εξαγορά του κινηματογραφικού θεσμού, που ιδρύθηκε από τους Άλμπερτ, Χάρι, Σαμ και Τζακ Γουόρνερ, από τον Έλισον σηματοδοτεί μια νέα εποχή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, η διευθύντρια του HR της Warner ζήτησε από τα στελέχη να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να αναλογιστούν το σπουδαίο έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μια κίνηση που υποδηλώνει την επικείμενη αναδιάρθρωση.

Αναμονή για το όνομα και τη δομή της νέας εταιρείας

Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στα στελέχη, το όνομα και η διοικητική δομή της νέας εταιρείας θα ανακοινωθούν πιθανότατα πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Ωστόσο, δεν έγινε σαφές πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο αβεβαιότητας.

Η αναμονή για αυτές τις ανακοινώσεις είναι μεγάλη, καθώς θα καθορίσουν το μέλλον και την κατεύθυνση της ενοποιημένης οντότητας. Η απουσία λεπτομερειών για την επόμενη ημέρα συντηρεί την αναστάτωση μεταξύ των εργαζομένων και των στελεχών.

Με πληροφορίες από: Topontiki