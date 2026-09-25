Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) προχώρησε σε διευκρινίσεις αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρασκευή γαληνικών φαρμάκων σε ιδιωτικά φαρμακεία. Οι διευκρινίσεις αυτές δίνονται με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη, στο πλαίσιο της οποίας οι Αρχές εξετάζουν την περίπτωση φαρμακείου που φέρεται να παρασκεύαζε ορμονούχα σκευάσματα και στείρα διαλύματα. Η ανακοίνωση του ΠΦΣ τονίζει τις προδιαγραφές και τους περιορισμούς που ισχύουν για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Το θεσμικό πλαίσιο για τα γαληνικά φάρμακα

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παρασκευή γαληνικών φαρμάκων εντός των ιδιωτικών φαρμακείων. Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 1963/1991 (Α΄ 138) και το Προεδρικό Διάταγμα 312/1992 (Α΄ 157), όπως αυτά ισχύουν.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού φαρμακείου χορηγείται από την αρμόδια Περιφέρεια. Η χορήγηση αυτή προϋποθέτει επιθεώρηση, κατά την οποία διενεργείται έλεγχος για την πλήρωση των προδιαγραφών που ορίζει η φαρμακευτική νομοθεσία. Στις εν λόγω προδιαγραφές περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν το εργαστήριο του φαρμακείου.

Απαγόρευση παρασκευής στείρων διαλυμάτων

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 312/1992 για το εργαστήριο όπου πραγματοποιείται η παρασκευή γαληνικών φαρμάκων, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ίδιου Π.Δ., προκύπτει ένας σαφής περιορισμός.

Συγκεκριμένα, δεν παρέχεται η δυνατότητα για την παρασκευή στείρων διαλυμάτων ή άλλων στείρων φαρμακοτεχνικών μορφών, ανεξαρτήτως κατηγορίας, εντός του εργαστηρίου ενός ιδιωτικού φαρμακείου. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εργαστηριακές διαδικασίες δεν επιτρέπονται στα κοινά φαρμακεία.

Η υπόθεση και οι ισχυρισμοί του φαρμακοποιού

Η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου έρχεται ως συνέχεια σχετικών ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία οι Αρχές διερευνούν τη συνεργασία μιας 56χρονης γυναίκας με ένα γαληνικό φαρμακείο που βρίσκεται στα βόρεια προάστια. Το εν λόγω φαρμακείο φέρεται να παρασκεύαζε στείρα ενδοφλέβια σκευάσματα, κατόπιν συνταγής.

Ο φαρμακοποιός που εμπλέκεται στην υπόθεση είχε υποστηρίξει ότι η διαδικασία ήταν απολύτως νόμιμη. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι παρασκευές αφορούσαν αμινοξέα, βιταμίνες και ορμόνες, τα οποία ζητούσε η 56χρονη. Η ίδια συστηνόταν ως γυναικολόγος και ζητούσε τα σκευάσματα αυτά για ορμονοθεραπείες που προορίζονταν για τις ασθενείς της. Αναφορικά με τα ενδοφλέβια σκευάσματα, ο φαρμακοποιός δήλωσε ότι ήταν για ιατρική χρήση, δηλαδή ενέσιμα φάρμακα, τα οποία έστελναν στην φερόμενη «γιατρό» εκτελώντας τις σχετικές συνταγές που είχε εκδώσει η ίδια.

Διαψεύσεις από ειδικούς

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του φαρμακοποιού έχουν διαψευσθεί όχι μόνο από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αλλά και από τον πρώην πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και Καθηγητή Φαρμακολογίας, κύριο Ευάγγελο Μανωλόπουλο.

Ο κύριος Μανωλόπουλος υποστήριξε ότι η παρασκευή τέτοιων σκευασμάτων εντός ενός φαρμακείου είναι παράνομη. Τόνισε δε ότι ο φαρμακοποιός δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρασκευές, καθιστώντας σαφές ότι οι ενέργειες αυτές βρίσκονται εκτός του θεσμικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki