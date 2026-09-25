Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί για την Αθήνα ενόψει του Super Cup

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς αναχωρεί το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου για την Αθήνα. Ο «δικέφαλος του βορρά» θα συμμετάσχει στο Super Cup, το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για την ομάδα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Ο Αντρέα Τρινκιέρι έχει στη διάθεσή του τους παίκτες για την κρίσιμη αναμέτρηση του ημιτελικού.

Η προετοιμασία και η αναχώρηση

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» για τους αγώνες του Super Cup ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο PAOK Sports Arena, με τον τεχνικό της ομάδας να έχει όλους τους διαθέσιμους παίκτες.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχωρεί νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας για την πρωτεύουσα. Οι 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ομάδας θα ταξιδέψουν όλοι μαζί, παρά κάποια προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζουν ορισμένοι εξ αυτών.

Οι ημιτελικοί του Super Cup

Ο ΠΑΟΚ εισέρχεται στη διοργάνωση του Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Στον δεύτερο ημιτελικό της ημέρας, ο «δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος είναι ο τυπικά γηπεδούχος της αναμέτρησης.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 21:00 και θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου «Ανδρέας Παπανδρέου». Νωρίτερα, στις 16:45, θα έχει προηγηθεί ο πρώτος ημιτελικός, όπου Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα αναμετρηθούν στο ίδιο γήπεδο.

Η αποστολή του «δικεφάλου του βορρά»

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ που ταξιδεύει στην Αθήνα περιλαμβάνονται όλοι οι 15 επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές. Ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι έχει επιλέξει τους εξής παίκτες: Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Ομορούγι, Χάτζινς, Κακλαμανάκη, Φόστερ, Περσίδη, Φίλλιο, Μουρ, Καλάθη και Μπαζίνα.

Αυτή η σύνθεση δείχνει την αποφασιστικότητα της ομάδας να παρουσιαστεί «πάνοπλη» στο πρώτο επίσημο ραντεβού της σεζόν. Το Super Cup αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσει τη χρονιά με μια διάκριση.

Τα προβλήματα τραυματισμών

Παρά την πλήρη αποστολή, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα τραυματισμών που απασχολούν το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, οι ΡεϊΚουάν Γκρέι, Μπριν Ταϊρί και Νάσος Μπαζίνας αντιμετωπίζουν ζητήματα υγείας, τα οποία δεν έχουν ξεπεραστεί πλήρως.

Το πιθανότερο είναι ότι κάποιος εξ αυτών να μη βρίσκεται στη διάθεση του Αντρέα Τρινκιέρι για τον αυριανό ημιτελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR. Η κατάσταση των τραυματιών θα εκτιμηθεί ενόψει του αγώνα.

Ο μεγάλος τελικός

Οι νικητές των δύο ημιτελικών, δηλαδή του αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR και του Ολυμπιακός – ΑΕΚ, θα συναντηθούν στον μεγάλο τελικό του Super Cup. Ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης τις 21:00.

Στον τελικό θα διεκδικηθεί το πρώτο τρόπαιο της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η διοργάνωση προσφέρει μια πρώιμη ευκαιρία στις ομάδες να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να κατακτήσουν έναν τίτλο.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta