Φωτιά σε οχηματαγωγό ανοιχτά της Μυκόνου: Δραματικές στιγμές και επιχείρηση διάσωσης των 29 επιβαινόντων

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου 2026, μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Συνολικά 29 άτομα, αποτελούμενα από 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το φλεγόμενο πλοίο. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με παραπλέοντα πλοία, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι δραματικές στιγμές στο φλεγόμενο πλοίο

Συγκλονιστικά βίντεο από το εσωτερικό του οχηματαγωγού – φορτηγού πλοίου BLUE CARRIER 2, στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τις δραματικές στιγμές. Στα πλάνα φαίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί στην πλώρη του πλοίου, ενώ κάποιοι από τους επιβαίνοντες περιμένουν να απομακρυνθούν φορώντας τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί σωσίβια.

Ένα δεύτερο βίντεο αποκαλύπτει από πιο κοντινή απόσταση το μέγεθος και τη σφοδρότητα της φωτιάς. Σε αυτό διακρίνονται άνδρες από το πλήρωμα να προσπαθούν να σβήσουν τις τεράστιες φλόγες. Ξαφνικά, η φωτιά γιγαντώνεται και τότε ακούγονται πυροσβέστες να φωνάζουν από απόσταση: «Παιδιά απομακρυνθείτε από εκεί». Κάποιος από το πλήρωμα ακούει τις εντολές και αρχίζει να φωνάζει: «Νίκο, πίσω! Φύγετε πίσω, φωνάζει! Πίσω! Πίσω όλοι!».

Το οπτικοακουστικό υλικό, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), αποτυπώνει τον συναγερμό που σήμανε άμεσα στο κατάστρωμα, καθώς και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των μελών του πληρώματος να περιορίσουν τις φλόγες.

Η ταυτότητα του πλοίου και το χρονικό

Το φλεγόμενο πλοίο είναι το οχηματαγωγό – φορτηγό BLUE CARRIER 2, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Attica Ferries. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του όταν η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57 το πρωί της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το πλοίο είναι οχηματαγωγό και μεταφέρει κυρίως φορτηγά. Στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Με ανακοίνωσή της, η Attica Ferries ανέφερε πως αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση με ίδια μέσα. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και διάσωσης

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, δύο ταχύπλοα της πυροσβεστικής, ένα πυροσβεστικό και δύο ρυμουλκά, ενισχύοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Την ίδια ώρα, ρίψεις και εποπτεία από αέρος πραγματοποιεί ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) έχει συνεχή εικόνα του συμβάντος μέσω ειδικού αεροσκάφους επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων. Επιπλέον, στις 16:00, κατέφθασε στο σημείο το ναυαγοσωστικό ρυμουλκό «AIGAION PELAGOS». Πρόκειται για ένα σκάφος μήκους 70 μέτρων, το οποίο διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεγάλες δυνατότητες πυρόσβεσης και ναυαγοσωστικής υποστήριξης, προκειμένου να συνδράμει καθοριστικά στην επιχείρηση.

Μέριμνα για το περιβάλλον και τη διαχείριση της κατάστασης

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής της, η Attica Ferries ενημέρωσε πως, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, η εταιρεία έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis