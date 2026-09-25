Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το τελευταίο μήνυμα του τραγουδιστή προς την προφυλακισθείσα γιατρό του Κολωνακίου, την ενημέρωση της 56χρονης στον υπνοθεραπευτή για την υγεία του καλλιτέχνη, καθώς και την τελευταία συζήτηση μεταξύ τους μετά τον θάνατό του. Παράλληλα, η κατάθεση μιας νοσηλεύτριας του ιατρείου έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα, με τον δικηγόρο της οικογένειας να την αμφισβητεί έντονα.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη για το κόστος

Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη γιατρό. Το μήνυμα αυτό στάλθηκε αφού ο τραγουδιστής είχε φύγει από ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί σε εστιατόριο του Ψυχικού.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα, ο καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη η παρέα. Δεν κατάλαβα. Μου ζήτησαν να πληρώσω 3.000 – 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».

Η επικοινωνία γιατρού και υπνοθεραπευτή

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προωθήθηκε από τη γιατρό στον αριθμό του υπνοθεραπευτή την επόμενη ημέρα το πρωί, στις 9 παρά 20. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να απάντησε στη γιατρό με ένα μήνυμα που έλεγε: «Έχει κλειστεί (σ.σ εννοεί ραντεβού) Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα. Αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω».

Ακολούθησε και ένα δεύτερο μήνυμα από τον υπνοθεραπευτή προς τη γιατρό, το οποίο ανέφερε: «Αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ορέξεις έχει». Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες, δεδομένα από τις άρσεις των κινητών και άλλες πληροφορίες, προσπαθώντας να εξακριβώσουν αν υπήρξε προσπάθεια πίεσης ή παγίδευσης του Γιώργου Μαζωνάκη για να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Οι διάλογοι κατά τη διάρκεια της κρίσης

Την ώρα που ο τραγουδιστής ψυχορραγούσε στο ιατρείο του θανάτου της οδού Καρνεάδου, υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού. Η γιατρός ρωτούσε: «Πώς πάμε;» και συμπλήρωνε: «Προχθές, μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί έχει κατακράτηση υγρών και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω αν έχει πάρει τίποτε άλλο».

Αργότερα, όταν ο υπνοθεραπευτής πληροφορήθηκε τον θάνατο του τραγουδιστή, έστειλε ένα μήνυμα στη γιατρό που έλεγε: «Αντιλαμβάνομαι πως ζείτε έναν εφιάλτη. Όταν μπορέσεις πάρε με».

Η αμφισβητούμενη κατάθεση της νοσηλεύτριας

Νέα ερωτήματα προκύπτουν από τις καταθέσεις που εξετάζει ο ανακριτής. Η νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να υποστήριξε ότι στην πρώτη της κατάθεση ανέφερε διαφορετική ώρα άφιξης του τραγουδιστή, ακολουθώντας «τη γραμμή» της γιατρού. Επιπλέον, περιέγραψε ένα τηλεφώνημα για απινιδωτή που δεν λειτουργούσε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, αμφισβητεί έντονα την κατάθεση της εργαζόμενης στο ιατρείο. Ο κ. Λυκούδης χαρακτήρισε την κατάθεση «υποβολιμαία» και «καθοδηγούμενη», ενώ ζητά να διερευνηθούν οι ευθύνες για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι ισχυρισμοί του δικηγόρου της οικογένειας

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης σημείωσε ότι η υπόθεση έχει περάσει από το στάδιο της προανάκρισης σε εκείνο της κύριας ανάκρισης, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στον ανακριτή που διευθύνει τις έρεβες. Αναφερόμενος στην κατάθεση της εργαζόμενης, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δόθηκε μία ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την προσφυγή που έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει ο γιατρός κατά της προφυλάκισής του.

Κατά τον κ. Λυκούδη, τα στοιχεία που η εργαζόμενη επιβεβαιώνει σχετικά με τηλεφωνικές επικοινωνίες, τη χορήγηση μέθης και το χρονικό των γεγονότων θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να προκύψουν από την έρευνα. Ο δικηγόρος στάθηκε ιδιαίτερα στον ισχυρισμό της εργαζόμενης ότι ο γιατρός κοιμήθηκε στον καναπέ του ιατρείου στις 15:30, ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ο τραγουδιστής είχε ήδη υποστεί ανακοπή. Επικαλέστηκε επίσης την αναφορά ότι ο γιατρός εξέτασε στη συνέχεια άλλον ασθενή, στον οποίο έδωσε παραπεμπτικό στις 16:06. Ο κ. Λυκούδης δήλωσε ότι «δεν λέει αλήθεια η εργαζόμενη», εκτιμώντας ότι η κατάθεσή της εξυπηρετεί την υπεράσπιση του γιατρού. Αυτοί οι ισχυρισμοί της πλευράς της οικογένειας αξιολογούνται στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis