Η φωτιά στο BLUE CARRIER 2: Ενισχύονται οι δυνάμεις κατάσβεσης κοντά στη Μύκονο

Ενισχύονται οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου BLUE CARRIER 2, το οποίο βρίσκεται εν πλω βόρεια της Μυκόνου. Η επιχείρηση κατάσβεσης διεξάγεται με τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος προς το Λιμενικό, ενώ παράλληλα έχει δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβαινόντων και στην πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης. Οι 29 επιβαίνοντες του πλοίου έχουν ήδη αποβιβαστεί και μεταφερθεί στην Τήνο, όλοι τους καλά στην υγεία τους.

Ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά τέσσερα θαλάσσια μέσα για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν ήδη δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη τύπου RAFNAR, τα οποία έχουν αποπλεύσει από τη Σύρο και το Λαύριο.

Προς την περιοχή κατευθύνονται και δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία από τον Πειραιά, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές δυνατότητες. Για την καλύτερη εποπτεία της κατάστασης, στην περιοχή έχει μεταβεί και ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο παρέχει εναέρια παρακολούθηση της πυρκαγιάς.

Εναέρια παρακολούθηση και συντονισμός

Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP. Αυτή η εναέρια παρακολούθηση είναι κρίσιμη για τον συντονισμό των δυνάμεων και την αξιολόγηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς στο BLUE CARRIER 2.

Η συνδρομή των εναέριων μέσων συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης, παρέχοντας στους αρμόδιους φορείς μια ολοκληρωμένη εικόνα του συμβάντος, καθώς οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η θέση του πλοίου και οι επιχειρήσεις στη θάλασσα

Το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARRIER 2 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 ναυτικών μιλίων βόρεια της Μυκόνου. Η θέση του πλοίου προσδιορίζεται επίσης σε 7,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Τήνου, γεγονός που καθορίζει την περιοχή των επιχειρήσεων.

Στο σημείο της πυρκαγιάς βρίσκονται ήδη δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο ρυμουλκά και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, προς την περιοχή κατευθύνονται δύο ακόμη πυροσβεστικά πλοία, καθώς και δύο αντιρρυπαντικά σκάφη του Λιμενικού. Ένα ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό επίσης μεταβαίνει στο σημείο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ασφαλής αποβίβαση των επιβαινόντων

Οι 29 επιβαίνοντες του πλοίου, οι οποίοι αποτελούνταν από 28 μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, αποβιβάστηκαν με επιτυχία από το BLUE CARRIER 2. Η επιχείρηση αποβίβασης πραγματοποιήθηκε με τη μετεπιβίβασή τους σε πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος.

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια στην Τήνο. Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση για την απομάκρυνση των ατόμων από το πλοίο ήταν καθοριστική για την ασφάλειά τους.

Μέτρα για την αποτροπή θαλάσσιας ρύπανσης

Πέρα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η επιχείρηση επικεντρώνεται και στην πρόληψη ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Για τον λόγο αυτό, έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός όλων των όμορων Λιμεναρχείων.

Επιπλέον, οι φορείς διαχείρισης λιμένων έχουν ενεργοποιήσει τους τοπικούς σχεδιασμούς έκτακτης ανάγκης. Τα αντιρρυπαντικά μέσα βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί βασική παράμετρο της συνολικής επιχείρησης.

Με πληροφορίες από: Reader