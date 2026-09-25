Πτήση-θρίλερ της Ryanair με σήμα κινδύνου και προσγείωση με ελάχιστα καύσιμα

Σε πραγματικό θρίλερ μετατράπηκε πτήση της Ryanair τον Οκτώβριο του 2025, η οποία εξέπεμψε σήμα κινδύνου «Mayday» εν μέσω καταιγίδας. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737 με 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει δύο προσπάθειες προσγείωσης πριν καταλήξει στο Μάντσεστερ. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με το επίπεδο καυσίμου σημαντικά κάτω από το τελικό αποθεματικό, αφήνοντας μόλις 363 κιλά καυσίμου.

Η πορεία προς την επικίνδυνη προσγείωση

Η πτήση της Ryanair είχε ξεκινήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πίζας στην Ιταλία με προορισμό το Αεροδρόμιο Πρέστγουικ, κοντά στη Γλασκώβη. Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν δύο προσπάθειες προσγείωσης, μία στη Γλασκώβη και μία στο Εδιμβούργο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Αυτό οδήγησε στην ανακατεύθυνση του αεροσκάφους προς το Μάντσεστερ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Μάντσεστερ στις 7.52 μ.μ., μετά από σχεδόν τεσσεράμισι ώρες πτήσης. Εκείνη τη στιγμή, απέμεναν μόλις 363 κιλά καυσίμου, ποσότητα που αντιστοιχούσε σε περίπου 10 λεπτά πτήσης μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Η κρίσιμη αυτή κατάσταση οδήγησε στην έκδοση του σήματος κινδύνου «Mayday».

Η καταιγίδα «Amy» και οι προειδοποιήσεις

Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2025, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Amy», ενός ισχυρού κυκλώνα που έπληττε τη Βρετανία με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Οι άνεμοι στην επιφάνεια στο Πρέστγουικ έφταναν περίπου τα 33 μίλια ανά ώρα, με ριπές έως και 52 μίλια ανά ώρα, δημιουργώντας σοβαρές αναταράξεις κατά την προσέγγιση.

Κατά τη διάρκεια της προσέγγισης, όταν το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος 264 ποδιών πάνω από το έδαφος, ενεργοποιήθηκε προειδοποίηση για ανεμοσχισμή. Η προειδοποίηση αυτή συνοδεύτηκε από διφασική σειρήνα και το φωνητικό μήνυμα «WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR», σηματοδοτώντας μια ξαφνική και επικίνδυνη αλλαγή στην ταχύτητα ή την κατεύθυνση του ανέμου.

Προετοιμασία και καθυστερήσεις πριν την απογείωση

Η Ryanair είχε εκδώσει ένα «πακέτο κακοκαιρίας» την προηγούμενη μέρα της πτήσης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών. Την ίδια μέρα, είχαν σταλεί υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το πλήρωμα, το οποίο ήταν ενήμερο για τις πιθανές διαταραχές.

Προβλέποντας τις δυσκολίες, το πλήρωμα είχε ανεφοδιαστεί με επιπλέον καύσιμα, καθώς αναμενόταν να χρησιμοποιηθεί ο μικρότερος από τους δύο διαδρόμους του Πρέστγουικ, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος επηρεαζόταν περισσότερο από τους ανέμους. Είχε επίσης συμφωνηθεί ότι το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό σημείο προσγείωσης, λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών εκείνη την περίοδο. Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 2.15 μ.μ., αλλά καθυστέρησε σχεδόν μιάμιση ώρα, αν και το αρχικό τμήμα της πτήσης διεξήχθη χωρίς προβλήματα.

Τα ευρήματα της έκθεσης διερεύνησης ατυχημάτων

Μια έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πιλότοι δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο να κατευθυνθούν προς ένα πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ. Αυτή η παράλειψη αποδόθηκε στο άγχος που προκαλούσε η κατάσταση.

Η έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπήρξε «διακοπή στην επικοινωνία» εντός του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Αυτή η διακοπή θα έπρεπε να είχε επιτρέψει στην πτήση να αλλάξει πορεία νωρίτερα, ενδεχομένως αποφεύγοντας την κρίσιμη κατάσταση με τα καύσιμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki