«Χάκαραν» τον Δήμο Πατρέων: Πρόσβαση σε έγγραφα εργαζομένων και πέντε πολιτών

Μια κυβερνοεπίθεση έπληξε πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Πατρέων την περασμένη Κυριακή, με αποτέλεσμα ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο να αποκτήσει πρόσβαση. Ο δράστης κατάφερε να κατεβάσει έναν περιορισμένο αριθμό ηλεκτρονικών εγγράφων, επηρεάζοντας δεδομένα εργαζομένων του δήμου καθώς και πέντε πολιτών. Ο Δήμος Πατρέων αντέδρασε άμεσα, ενεργοποιώντας πρωτόκολλα ασφαλείας και λαμβάνοντας μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης και την προστασία των δεδομένων.

Το περιστατικό και η αρχική αντίδραση

Η παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Πατρέων σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, ένα τρίτο πρόσωπο απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια χρηστών.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του περιστατικού, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων ενεργοποίησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Παράλληλα, ξεκίνησε ένας ενδελεχής τεχνικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η έκταση της παραβίασης και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Η έκταση της παραβίασης

Από τη διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι το μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο προχώρησε στη λήψη ενός περιορισμένου αριθμού εγγράφων. Ο δήμος διευκρίνισε ότι το συμβάν δεν επηρέασε το σύνολο των πληροφοριακών συστημάτων του, ούτε τα αρχεία του.

Επίσης, δεν διαπιστώθηκε γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα δημοτών. Ωστόσο, τα δεδομένα εργαζομένων του δήμου, καθώς και πέντε πολιτών, επηρεάστηκαν από τη λήψη των εν λόγω εγγράφων.

Άμεσα μέτρα και ενέργειες ασφαλείας

Μετά τον εντοπισμό της παραβίασης, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε άμεσα σε μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό της πρόσβασης στο σύστημα. Μεταξύ αυτών των ενεργειών, απενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί που είχαν επηρεαστεί από την επίθεση.

Επιπλέον, ακυρώθηκαν όλες οι ενεργές συνεδρίες πρόσβασης και ενεργοποιήθηκε η ταυτοποίηση δύο παραγόντων (2FA) για τους χρήστες του συγκεκριμένου πληροφοριακού συστήματος. Ο τεχνικός έλεγχος συνεχίζεται, ενώ εφαρμόζονται και πρόσθετα μέτρα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του δήμου.

Ενημέρωση των επηρεαζόμενων

Για την αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής κακόβουλης αξιοποίησης των στοιχείων που ενδεχομένως αποκτήθηκαν, ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην ενημέρωση των πολιτών και των εργαζομένων των οποίων τα δεδομένα επηρεάστηκαν. Η ενημέρωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία τους από ενδεχόμενες απόπειρες εξαπάτησης.

Στόχος είναι η αποφυγή περιστατικών πλαστοπροσωπίας ή ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από την κακόβουλη χρήση των υποκλαπέντων πληροφοριών.

Η στάση του δήμου και μελλοντικές ενέργειες

Ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριακών του συστημάτων με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Υπογραμμίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Παράλληλα, ο δήμος δεσμεύεται για τη λήψη περαιτέρω ενεργειών που αποσκοπούν στην αποτροπή αντίστοιχων συμβάντων στο μέλλον, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki