Η νίκη της εθνικής στην Σερβία και το διπλό στοίχημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σημείωσε μια σημαντική νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του Nations League. Αυτός ο αγώνας αποτέλεσε την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της ομάδας μετά τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να φύγει από τη σερβική πρωτεύουσα με τους τρεις βαθμούς, ανατρέποντας το σκορ με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, γεγονός που προσέδωσε τεράστιο ηθικό.

Η σημασία της νίκης στο Βελιγράδι

Η αναμέτρηση με τη Σερβία στο Βελιγράδι προσέφερε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την Εθνική μας να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι Σέρβοι, παρά την πληθώρα καλών παικτών, βρίσκονταν σε κατάσταση σύγχυσης, παρουσιάζοντας μια μπερδεμένη εικόνα ως ομάδα. Η εκτίμηση αυτή αποδείχθηκε ορθή, καθώς η ελληνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έφυγε νικήτρια.

Η επικράτηση αυτή δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά μια ανατροπή με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο, κάτι που ενίσχυσε σημαντικά το ηθικό των παικτών. Παράλληλα, η Εθνική μας έδειξε να ξαναβρίσκει το κέφι και την αγωνιστική της διάθεση, στοιχεία που έλειπαν από τα φιλικά ματς που είχαν προηγηθεί μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως μέτρια.

Οι ξεκάθαρες επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Ένας από τους βασικούς λόγους της νίκης ήταν η ψυχραιμία της Εθνικής μας, η οποία δεν αγχώθηκε από το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πλέον ξεκάθαρες ιδέες του ομοσπονδιακού προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τις δοκιμές που είχε πραγματοποιήσει στα φιλικά παιχνίδια του περασμένου καλοκαιριού.

Αντίθετα, ο Γιοβάνοβιτς παρουσίασε μια ενδεκάδα που βασιζόταν αποκλειστικά στην τρέχουσα φόρμα των ποδοσφαιριστών την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτή η προσέγγιση σηματοδότησε μια σαφή κατεύθυνση στις επιλογές του προπονητή, ο οποίος έδειξε να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένα πλάνα για την ομάδα.

Η σύνθεση της ενδεκάδας και οι εκπλήξεις

Στη θέση του τερματοφύλακα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Τζολακη, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με την ομάδα της Χαλ, γεγονός που του προσέδωσε υψηλό ηθικό και φάνηκε στον αγώνα. Στην αμυντική γραμμή, οι επιλογές των Βαγιαννίδη, Τσιμίκα και Μαυροπάνου ήταν δεδομένες, καθώς απουσίαζαν οι Ρότα και Γιαννούλης.

Η έκπληξη στην άμυνα αφορούσε τον δεύτερο στόπερ, όπου ο Γιοβάνοβιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Ρέτσο, ο οποίος είχε αγωνιστεί περισσότερο από τον Κουλιεράκη στο ξεκίνημα της σεζόν. Στην επίθεση, οι επιλογές ήταν επίσης δεδομένες, με τον Παυλίδη να ξεκινά ως σέντερ φορ, καθώς είχε ξεκινήσει τη σεζόν καλύτερα από όλους τους άλλους διαθέσιμους επιθετικούς. Οι Τζόλης και Καρέτσας θεωρήθηκαν πολυτέλειες για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Οι προβληματισμοί του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εδώ και καιρό αφορούσαν τους παίκτες που θα πλαισίωναν τον Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή. Τελικά, επέλεξε τον έμπειρο Κουρμπέλη και τον Μπάμπη Κωστούλα, τον οποίο τοποθέτησε να αγωνιστεί κοντά στον Παυλίδη, δημιουργώντας μια μπροστόβαρη διάταξη.

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Η Εθνική μας εμφανίστηκε με μια μπροστόβαρη ενδεκάδα, η οποία, παρά κάποιες αμυντικές αδυναμίες, αποδείχθηκε μάλλον κατάλληλη για την περίσταση στην πορεία του αγώνα. Η αναμέτρηση έγινε περίπλοκη εξαρχής, καθώς οι Σέρβοι, οι οποίοι τελικώς εμφανίστηκαν με τους βετεράνους τους και όχι με τους νέους τους παίκτες, έχασαν μια ευκαιρία μόλις στο 2ο λεπτό.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τάντιτς γύρισε την μπάλα από τα αριστερά και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε κάνει κίνηση από τα δεξιά χωρίς να τον μαρκάρει κανείς, πλάσαρε αμαρκάριστος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση που έδινε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε ελληνική άμυνα. Το γρήγορο αυτό γκολ, σε συνδυασμό με την μπροστόβαρη ενδεκάδα του Γιοβάνοβιτς, οδήγησε σε ένα «ροκ» παιχνίδι, όπου η Εθνική μας αγωνίστηκε σε τεντωμένες γραμμές.

Η επιστροφή του «κεφιού» στην εθνική

Η νίκη της Εθνικής μας στη Σερβία, με τον τρόπο που επιτεύχθηκε, δηλαδή με ανατροπή και δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο, δημιούργησε ένα τεράστιο ηθικό στην ομάδα. Αυτό το αποτέλεσμα έδειξε ότι η Εθνική μας μοιάζει να έχει ξαναβρεί το κέφι και την αυτοπεποίθηση που δεν φαινόταν στα φιλικά παιχνίδια που διεξήχθησαν μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, αναλύοντας την αναμέτρηση, τόνισε ότι το στοίχημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν διπλό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νίκης και την επίδρασή της στην ψυχολογία και την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta