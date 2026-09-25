Απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL στις 7 Οκτωβρίου

Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ του ΕΣΑΚΕ και του ΣΚΑΪ, κατά το οποίο δεν λήφθηκε τελική απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL. Η οριστική απόφαση αναμένεται να παρθεί στις 7 Οκτωβρίου, ενώ την ίδια ημέρα, 25 Σεπτεμβρίου, ο Ευθύμης Ρεντζιάς ορίστηκε ως ο νέος διευθύνων σύμβουλος του ΕΣΑΚΕ.

Η απόφαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η τελική απόφαση σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL έχει προγραμματιστεί να ληφθεί στις 7 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου που διεξήχθη στις 25 Σεπτεμβρίου μεταξύ του ΕΣΑΚΕ και του ΣΚΑΪ, δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει μια οριστική κατάληξη στο ζήτημα αυτό.

Ο ΣΚΑΪ έχει εκφράσει την επιθυμία του να εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ για πολλά χρόνια, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη ελκυστικότητα του προϊόντος. Το θέμα παραμένει ανοιχτό μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, οπότε και αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι εξελίξεις.

Οι προτάσεις του ΣΚΑΪ

Αρχικά, ο ΣΚΑΪ είχε υποβάλει πρόταση για τριετή συνεργασία, το ύψος της οποίας ανερχόταν στα 26,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτή η αρχική πρόταση δεν είχε επίσημα υπογραφεί.

Στη συνέχεια, ο ΣΚΑΪ προχώρησε σε νέα αντιπρόταση, η οποία αφορά πενταετή διάρκεια συνεργασίας, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 49 εκατομμύρια ευρώ. Για τον τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο της προτεινόμενης συνεργασίας, προβλέπονται 8,5 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος.

Επιπλέον, η νέα πρόταση περιλαμβάνει τη δυνατότητα προσαύξησης 20% για τον ΕΣΑΚΕ κατά τον τέταρτο χρόνο της συμφωνίας. Παράλληλα, ο ΣΚΑΪ διατηρεί το δικαίωμα να ματσάρει οποιαδήποτε άλλη προσφορά, εφόσον το επιθυμεί, διασφαλίζοντας έτσι τη θέση του.

Νέος διευθύνων σύμβουλος στον ΕΣΑΚΕ

Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, υπήρξε και μια σημαντική εξέλιξη σε διοικητικό επίπεδο για τον ΕΣΑΚΕ. Ο Ευθύμης Ρεντζιάς ορίστηκε ως ο νέος διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού.

Η ανάληψη των καθηκόντων του Ευθύμη Ρεντζιά έρχεται σε μια περίοδο όπου το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε φάση ανανέωσης και αυξημένου ενδιαφέροντος, τόσο αγωνιστικά όσο και εμπορικά.

Το ενδιαφέρον για το ελληνικό μπάσκετ

Τα ποσά που έχουν τεθεί στο τραπέζι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη αξία του προϊόντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμενόταν να πραγματοποιηθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο με τον ΕΣΑΚΕ την ίδια ημέρα, 25 Σεπτεμβρίου, με σκοπό τη συζήτηση της νέας αυτής εξέλιξης.

Το ελληνικό μπάσκετ έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια, πέρα από τους παραδοσιακούς «μονομάχους» Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αυτό οφείλεται σε σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ομάδες όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, καθώς και στην ενίσχυση και άλλων συλλόγων του πρωταθλήματος.

Αυτή η αυξημένη ανταγωνιστικότητα καθιστά το τηλεοπτικό προϊόν της Stoiximan GBL ολοένα και πιο θελκτικό για τους τηλεοπτικούς σταθμούς, με τον ΣΚΑΪ να επιδιώκει τη διατήρηση των δικαιωμάτων μετάδοσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta