Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου με 29 επιβαίνοντες

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο βρίσκεται βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 29 άτομα. Η κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεση, με μία μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανοιχτά του νησιού, με στόχο την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Το περιστατικό και η ακριβής θέση του πλοίου

Το οχηματαγωγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε να πλέει στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Το συμβάν έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της έκτακτης αυτής κατάστασης.

Η φωτιά στο πλοίο οδήγησε στην έναρξη μιας εκτεταμένης επιχείρησης, η οποία εστιάζει στην κατάσβεση των φλογών και στην προστασία των ατόμων που βρίσκονται εντός του σκάφους. Οι δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο επιχειρούν μεθοδικά, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στα ανοιχτά του νησιού.

Η άμεση ανταπόκριση των αρχών

Αμέσως μετά την ενημέρωση για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η αντίδραση των Αρχών ήταν ταχύτατη και συντονισμένη. Το Λιμενικό Σώμα έσπευσε χωρίς καθυστέρηση στο σημείο του περιστατικού, αναλαμβάνοντας τον κεντρικό συντονισμό όλων των επιχειρησιακών ενεργειών που απαιτούνται για την διαχείριση της κρίσης.

Παράλληλα με την παρουσία και τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος, πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης προς την περιοχή του συμβάντος. Οι δυνάμεις αυτές προέρχονται από διάφορα σημεία, με σκοπό να ενισχύσουν την επιχείρηση κατάσβεσης και να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιχειρησιακή ανάπτυξη του Πυροσβεστικού Σώματος

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο οχηματαγωγό πλοίο, έχει αναπτυχθεί σημαντική δύναμη από το Πυροσβεστικό Σώμα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ενεργά τρία ειδικά σκάφη του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για θαλάσσιες πυρκαγιές.

Τα σκάφη αυτά έχουν κινητοποιηθεί από διάφορες στρατηγικές τοποθεσίες, προκειμένου να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στο σημείο του συμβάντος και να ενισχύσουν τις προσπάθειες. Συγκεκριμένα, έχουν αποπλεύσει πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά, με κατεύθυνση την περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όπου βρίσκεται το φλεγόμενο πλοίο.

Ο αριθμός των επιβαινόντων και οι προσπάθειες διάσωσης

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές σχετικά με το περιστατικό αναφέρουν ότι πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο βρίσκονται τουλάχιστον 29 άτομα. Η ασφάλεια αυτών των επιβαινόντων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται όχι μόνο στην κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και στην εξασφάλιση της άμεσης και ασφαλούς απομάκρυνσης ή προστασίας όλων των ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο. Η επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από: Reader, Topontiki, Newsit