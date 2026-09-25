Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις μαρτυρικές καταθέσεις να φέρνουν στο φως νέα στοιχεία που αναμένεται να διευρύνουν τον κύκλο των κατηγορουμένων και το κατηγορητήριο.

Νέα στοιχεία και ψευδείς καταθέσεις

Κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, αναδύεται μία σειρά από ψεύδη και αποπροσανατολιστικά δεδομένα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Αρμόδιες πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι η υπόθεση είναι σοβαρότερη απ’ όσο φαινόταν αρχικά, με προεκτάσεις στο πώς ο τραγουδιστής «παγιδεύτηκε» για να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση, αλλά και στο πώς έλαβε χώρα ένα καλά οργανωμένο σχέδιο για τον αποπροσανατολισμό της Αστυνομίας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ψευδών καταθέσεων περιλαμβάνουν την περίπτωση εργαζόμενης στο ιατρείο που περιέγραψε τον Μαζωνάκη να μπαίνει «αποπροσανατολισμένος και στον κόσμο του», παρότι η ίδια δεν βρισκόταν καν στο ιατρείο την ώρα της άφιξής του. Σε άλλη κατάθεση, εργαζόμενη υποστήριξε ότι «οι διασώστες πήραν τον Μαζωνάκη με καρέκλα και όπως τον είδα ήταν εν ζωή», παρά το γεγονός ότι οι διασώστες έχουν καταθέσει πως ο τραγουδιστής ήταν αναίσθητος και στάθηκε αδύνατο να επανέλθει. Μάλιστα, αστυνομική πηγή περιέγραψε ότι κατά την κατάθεση μίας εκ των εργαζομένων στα γραφεία της Ασφάλειας, η τελευταία πήγε να βάλει τα κλάματα όταν ο αρμόδιος αξιωματικός αντιλήφθηκε ότι ψεύδεται και της είπε ότι θα βρεθεί κατηγορούμενη.

Η κρίσιμη κατάθεση της νοσηλεύτριας

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κατάθεση μίας 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία ήταν παρούσα την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε για περίπου τρεις ώρες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, εισφέροντας στοιχεία που εκτιμάται ότι είναι σημαντικά για την έρευνα. Μεταξύ άλλων, φέρεται να ανέφερε ότι στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε μέθη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια».

Η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Μαζωνάκης, αλλά μετέβη εκεί αργότερα, όταν ανέλαβε τη μεσημεριανή βάρδια και ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και η θεραπεία είχε ξεκινήσει. Φέρεται, επίσης, να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι η αρχική κατάθεσή της σχετικά με την άφιξη του τραγουδιστή δόθηκε έπειτα από παραίνεση της κατηγορούμενης ανειδίκευτης γιατρού. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί».

Το ζήτημα της μέθης και οι ουσίες

Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε μέθη μέσω χορήγησης φαρμάκου, πιθανότατα μιδαζολάμης, ενώ υπάρχουν αναφορές και στην προποφόλη. Στη συνέχεια, φέρεται να χορηγήθηκε και Anexate ως αντίδοτο. Το γεγονός αυτό εγείρει ερωτήματα, καθώς η χορήγηση μέθης δεν προβλέπεται στην πλασμαφαίρεση. Πλέον, μένει να φανεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές κατά πόσο η χορήγηση αυτή συνδέεται με τη μάταιη προσπάθεια ανάνηψής του και αν σχετίζεται με τους δισταγμούς που είχε εκφράσει ο τραγουδιστής με τη θεραπεία.

Οι δικαστικές Αρχές αναμένουν με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η χορήγηση αναισθησίας στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη επιδιώκει την ταχύτερη ολοκλήρωση των εξετάσεων και προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο για την υπόθεση.

Διεύρυνση κατηγορητηρίου και «παγίδευση»

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξε προσπάθεια «παγίδευσης» του Γιώργου Μαζωνάκη, στον οποίο απέκρυψαν τους κινδύνους της πλασμαφαίρεσης, με σκοπό την είσπραξη υψηλής αμοιβής. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το κατηγορητήριο είναι θέμα χρόνου να διευρυνθεί, όπως και ο αριθμός των κατηγορουμένων. Επιπλέον, από την έρευνα προέκυψε η εξαφάνιση των φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενώ ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε και ΚΑΔ στην Εφορία.

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε ακόμη ότι στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα, από τη γιατρό, σε διαφορετικά δωμάτια. Η ίδια βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου ήταν ο καλλιτέχνης, ενώ η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη. Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ του διπλανού δωματίου. Το ιατρείο της οδού Καρνεάδου ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, με πελατολόγιο που περιλάμβανε άτομα από τον χώρο της showbiz, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Συνέχιση των ερευνών

Οι καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται, και αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι είναι φανερό πως «ανοίγουν στόματα», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης που αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για νέες διώξεις. Εξετάζεται επίσης η πιστότητα πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενη που δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ στην πραγματικότητα την ώρα του συμβάντος ήταν στο δεύτερο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι.

Οι αρχές επικεντρώνουν πλέον την έρευνα στη μέθη και στις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, ενώ οι μαρτυρικές καταθέσεις και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένεται να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit