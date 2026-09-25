Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας νωρίς σήμερα το πρωί, οδηγώντας στην κατάρρευση μιας παλαιάς κατοικίας στην οδό Λυσικράτους, στην περιοχή της Πλάκας. Το συμβάν προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ενώ από την έκρηξη υπήρξε ένας ελαφρά τραυματίας και απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Οι αρχές διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες, με τα πρώτα στοιχεία να υποδεικνύουν ως πιθανή αιτία διαρροή φυσικού αερίου.

Ισχυρός θόρυβος και εκτεταμένες ζημιές στην Πλάκα

Ο θόρυβος της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα ισχυρός και έγινε αισθητός σε όλο το κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής. Το συμβάν καταγράφηκε λίγο μετά τις 07:30 σήμερα το πρωί, όταν η έκρηξη έπληξε την παλαιά κατοικία που βρίσκεται επί της οδού Λυσικράτους, στην ιστορική και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Πλάκας.

Οι πρώτες αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για εκτεταμένες υλικές φθορές στο ακίνητο. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που οδήγησε στην πτώση της παλαιάς αυτής κατοικίας, αφήνοντας πίσω της σημαντικά ερείπια. Η κατάρρευση του κτιρίου προκάλεσε ανησυχία για την ασφάλεια των γύρω κτιρίων και των υποδομών της περιοχής, καθώς η έκρηξη επέφερε εκτεταμένες υλικές φθορές στο ακίνητο.

Απεγκλωβισμοί και ένας ελαφρά τραυματίας

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, ένα άτομο αναφέρθηκε ως ελαφρά τραυματίας. Οι διασώστες που έσπευσαν άμεσα στο σημείο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με την άμεση επέμβασή τους, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο γυναίκες από τα ερείπια της κατοικίας που κατέρρευσε. Οι δύο γυναίκες είναι καλά στην υγεία τους, παρά το σοκ που υπέστησαν από το πρωινό συμβάν, και τους παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα από τα συνεργεία που βρέθηκαν επί τόπου.

Άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων

Αμέσως μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, υπήρξε άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων. Κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας έφτασαν γρήγορα στην οδό Λυσικράτους, όπου και ανέλαβαν δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την παροχή βοήθειας.

Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτίριο έχει αποκλειστεί πλήρως από τις αστυνομικές δυνάμεις. Αυτός ο αποκλεισμός κρίθηκε απαραίτητος για την ασφάλεια των πολιτών, την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων και τη διευκόλυνση του έργου των σωστικών συνεργείων και των εμπειρογνωμόνων. Οι αρχές διεξάγουν αυστηρούς ελέγχους στα ερείπια και τον περιβάλλοντα χώρο προκειμένου να αποτιμηθεί πλήρως η κατάσταση και να διασφαλιστεί η σταθερότητα της περιοχής.

Διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στην Πλάκα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές. Προς το παρόν, τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόμα επισήμως γνωστά, καθώς απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και συλλογή στοιχείων από τους εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στο σημείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το σημείο του συμβάντος, οι ενδείξεις δείχνουν ότι η έκρηξη οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Η διερεύνηση συνεχίζεται προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία αυτά και να εξακριβωθούν όλες οι παράμετροι του περιστατικού που προκάλεσε την αναστάτωση και τις υλικές ζημιές στην καρδιά της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis