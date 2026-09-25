Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την κατάργηση της ICE λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Διεθνής Αμνηστία πρότεινε χθες, Πέμπτη (24/9), την άμεση κατάργηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, της ICE, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρει σε έκθεσή της ότι έχει εντοπίσει «γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στις ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που διεξάγει η υπηρεσία.

Εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η ICE φέρεται να προβαίνει σε «γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών της. Η οργάνωση απαριθμεί συγκεκριμένες παραβιάσεις, όπως «ρατσιστικές διακρίσεις», «αυθαίρετες συλλήψεις», καθώς και «παρενόχληση, εκφοβισμό, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση».

Η έκθεση, που φέρει τον τίτλο «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν πιστόλια», δημοσιοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης αγανάκτησης για τις μεθόδους της αστυνομικής υπηρεσίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βάρβαρες. Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ότι η ICE είναι «εξ ορισμού προβληματική και δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί».

Περιστατικά βίας και θάνατοι

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας έγινε λίγες ημέρες μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο στην Όστιν του Τέξας, όπου ένας μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, τραυματίστηκε από σφαίρα πράκτορα της ICE. Το περιστατικό αυτό συνέβη προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από την έκδοση του εγγράφου, εντείνοντας την κριτική προς την υπηρεσία.

Επιπλέον, τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ συγκλονίστηκαν από τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη. Η Ρενέ Γκουντ, μητέρα 37 ετών, και ο Άλεξ Πρέτι, συνομήλικός της νοσοκόμος, σκοτώθηκαν από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων ενώ συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας. Και οι δύο έχασαν τη ζωή τους στη μέση του δρόμου, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε διάστημα λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Καταγγελίες για ρατσιστικό και ξενόφοβο λόγο

Η ΜΚΟ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα σύστημα μαζικών συλλήψεων και απελάσεων. Αυτό το σύστημα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, τροφοδοτείται από «ρατσιστικό, ξενόφοβο και ψευδή λόγο».

Ο σκοπός αυτού του συστήματος φέρεται να είναι η κράτηση και απέλαση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μεταναστών, αιτούντων άσυλο ή προσφύγων από την επικράτεια. Παράλληλα, η οργάνωση σημειώνει ότι επιδιώκεται η ενστάλαξη του φόβου στο σύνολο των κοινοτήτων των μεταναστών.

Μαρτυρίες και επιχειρήσεις της ICE

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας βασίζεται σε περισσότερες από 150 μαρτυρίες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου. Οι μαρτυρίες αυτές προέρχονται από τέσσερις μεγάλες πόλεις στις οποίες η ICE επικέντρωσε τις επιχειρήσεις της: το Σικάγο, τη Νέα Ορλεάνη, τη Μινεάπολη και την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

Οι επιχειρήσεις της ICE σε αυτές τις περιοχές διεξάγονταν ενίοτε με την υποστήριξη άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, φτάνοντας ακόμη και στη συνεργασία με τον στρατό. Η συλλογή αυτών των μαρτυριών αποτελεί τη βάση για τις σοβαρές καταγγελίες που διατυπώνει η οργάνωση.

Η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάργηση της ICE

Η Νάντια Νταρ, επικεφαλής του αμερικανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, τόνισε σε δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση ότι «μασκοφορεμένοι κι οπλισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτίθενται σε κόσμο στους δρόμους με πλήρη ατιμωρησία». Η ίδια υπογράμμισε ότι αυτό «δεν κάνει τις γειτονιές μας πιο ασφαλείς, θέτει σε κίνδυνο τους πάντες».

Η Νταρ έκρινε ότι η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί λόγω της προβληματικής της φύσης. Κατέληξε ότι, εάν η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει ένα σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης που να σέβεται το διεθνές δίκαιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε «πρέπει να καταργήσει την ICE».

Με πληροφορίες από: Topontiki