Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην καρδιά της Πλάκας, προκαλώντας την πλήρη κατάρρευση ενός παλιού κτιρίου. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα λίγο μετά τις 7:30 το πρωί στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Αμαλίας 46 και Λυσικράτους 5, άφησε πίσω του τρεις τραυματίες και ένα «βομβαρδισμένο τοπίο». Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ παράλληλα διερευνώνται τα αίτια της καταστροφής.

Η έκρηξη και η κατάρρευση του κτιρίου

Η έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα και «σείστηκε» η περιοχή σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οδήγησε στην ολοσχερή κατάρρευση του παλιού κτιρίου. Το οίκημα, το οποίο λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενο βραχυχρόνιας μίσθωσης, μετατράπηκε σε σωρό από συντρίμμια, με τις πρώτες εικόνες από το σημείο να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Από το κτίριο αναδύονται πυκνοί καπνοί, καθώς στο σημείο έχει ξεσπάσει και φωτιά.

Το κατεστραμμένο κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Πλάκας, απέναντι από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, γεγονός που καθιστά την εικόνα της καταστροφής ακόμη πιο εντυπωσιακή. Η περιοχή γύρω από το συμβάν έχει αποκλειστεί, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους.

Τραυματίες και απεγκλωβισμοί

Από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου, τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα ένα διερχόμενο άτομο. Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό δύο γυναικών από παρακείμενο κτίριο που είχε υποστεί ζημιές.

Μία από τις γυναίκες, η οποία είναι Ιταλίδα και περιγράφεται ως νεότερη, απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια πυροσβέστη, ο οποίος την έβγαλε από το οίκημα «κουβαλώντας την» στην πλάτη του. Η δεύτερη γυναίκα, ηλικιωμένη, επίσης απεγκλωβίστηκε από διπλανό κτίριο. Και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Έρευνες για ζευγάρι ηλικιωμένων

Στο επίκεντρο των ερευνών των σωστικών συνεργείων βρίσκεται η πληροφορία ότι στο κτίριο που κατέρρευσε διέμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Οι αρχές διερευνούν επισταμένα εάν το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι την ώρα της κατάρρευσης, καθώς δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί η παρουσία τους. Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα συντρίμμια του οικήματος, με την ελπίδα να βρεθούν τυχόν αγνοούμενοι.

Κινητοποίηση αρχών και ζημιές στην περιοχή

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού, έχει κινητοποιηθεί μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Οι δυνάμεις αυτές εργάζονται τόσο για την κατάσβεση της φωτιάς όσο και για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επιπλέον, ο Δήμος Αθηναίων έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου στις προσπάθειες απομάκρυνσης των συντριμμιών και την αποκατάσταση της περιοχής. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, εκτός από την πλήρη καταστροφή του κεντρικού κτιρίου, έχουν υποστεί ζημιές και παρακείμενα κτίρια επί της οδού Λυσικράτους, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της έκρηξης.

Τα αίτια της έκρηξης υπό διερεύνηση

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα δείχνουν ότι η αιτία ενδέχεται να είναι διαρροή φυσικού αερίου. Για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Το κλιμάκιο θα αναλάβει να συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να διενεργήσει τις προβλεπόμενες έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι παράγοντες που οδήγησαν στην καταστροφή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki