Νέα διάσταση στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ο ποινικολόγος Νίκος Αλεξανδρής. Ο νομικός, μιλώντας στην εκπομπή «Live News», εκτίμησε ότι η διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες διώξεις και να φέρει στο επίκεντρο νέα πρόσωπα. Η εκτίμησή του βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα και στην προσέγγιση του ανακριτή.

Η πορεία της δικαστικής έρευνας

Ο Νίκος Αλεξανδρής αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια ανακριτή με ιδιαίτερα σχολαστική προσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή του συγκεκριμένου ανακριτή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της διαδικασίας, καθώς εξετάζονται σε βάθος όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

«Η τύχη, γιατί πρόκειται περί τύχης, είναι ότι τη συγκεκριμένη υπόθεση την έχει αναλάβει ο συγκεκριμένος ανακριτής. Όσοι έχουμε περάσει από τον συγκεκριμένο ανακριτή γνωρίζουμε ότι ψάχνει τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ποινικολόγος. Πρόσθεσε επίσης ότι «είναι σίγουρο ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν μαθευτεί», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η έρευνα μπορεί να βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο από αυτό που έχει γίνει γνωστό δημόσια.

Πιθανές νέες διώξεις και πρόσωπα

Ο ποινικολόγος εκτίμησε ότι η υπόθεση πιθανόν να μην περιοριστεί σε ένα ακόμη πρόσωπο που θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη. «Δεν θα έχουμε μόνο άλλη μία δίωξη. Θα έχουμε περισσότερες», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για προσωπική του εκτίμηση με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Όπως τόνισε, χωρίς να έχει εικόνα του πλήρους περιεχομένου της δικογραφίας, θα μπορούσαν να εξεταστούν ενδεχόμενες ευθύνες προσώπων που είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Ζητήματα υπό διερεύνηση

Μεταξύ των ζητημάτων που ανέφερε ο Νίκος Αλεξανδρής ως αντικείμενο διερεύνησης ήταν το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους κάποιου προσώπου ή πιέσεων προς τον Γιώργο Μαζωνάκη για συγκεκριμένες επιλογές. «Μπορεί να φαίνεται ότι εισπράττει κάποιος χρήματα από αυτό, μπορεί να φαίνεται ότι με ιδιαίτερη φορτικότητα πιέζει τον ατυχή Μαζωνάκη να πάει εκεί», είπε.

Ο ποινικολόγος υπογράμμισε ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr