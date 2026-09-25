Ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε σοβαρή επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα από δύο άγνωστους δράστες στο κέντρο της Αθήνας. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των δραστών. Η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστη, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τα κίνητρα της επίθεσης και να συλλάβουν τους υπεύθυνους.

Η επίθεση στην οδό Φυλής

Μια ιδιαίτερα σοβαρή και μέχρι στιγμής ανεξιχνίαστη υπόθεση σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ένας 21χρονος Αιγύπτιος δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστους δράστες, με το περιστατικό να φέρεται να έλαβε χώρα στην οδό Φυλής, μια κεντρική οδό της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει φίλοι του 21χρονου στις αστυνομικές αρχές, οι δύο άνδρες αρχικά τον ξυλοκόπησαν. Στη συνέχεια, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα που απαιτούσε άμεση ιατρική φροντίδα.

Η πορεία του τραυματία μετά το περιστατικό

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο 21χρονος, αμέσως μετά την επίθεση, μετέβη μόνος του σε ένα φαρμακείο της περιοχής. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση του τραύματος που είχε υποστεί, σε μια προσπάθεια να σταματήσει την αιμορραγία και να ανακουφιστεί από τον πόνο.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο νεαρός κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, με σκοπό να ξεκουραστεί από το περιστατικό που είχε βιώσει. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι πόνοι έγιναν όλο και πιο έντονοι.

Νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι πόνοι στην κοιλιά του 21χρονου έγιναν αφόρητοι, γεγονός που τον οδήγησε να επικοινωνήσει με τους φίλους του. Οι φίλοι του ανταποκρίθηκαν άμεσα και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου και εισήχθη για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιακή χώρα, το οποίο ήταν βαθύ και επικίνδυνο. Ο τραυματισμός αυτός είχε προκαλέσει βλάβη και στον σπλήνα του νεαρού, καθιστώντας την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο 21χρονος νοσηλεύεται πλέον σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρρωσή του.

Έρευνα των αστυνομικών αρχών

Οι αστυνομικές αρχές έχουν αρχίσει εντατικές έρευνες για την υπόθεση, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο της έρευνας, λαμβάνονται καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί με τον 21χρονο ή γνωρίζουν λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε της επίθεσης. Οι πληροφορίες αυτές κρίνονται απαραίτητες για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στόχος των αστυνομικών είναι να ταυτοποιήσουν τους δύο δράστες που επιτέθηκαν στον νεαρό Αιγύπτιο και να τους οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Παράλληλα, επιδιώκουν να διαπιστώσουν τα κίνητρα της επίθεσης, καθώς μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς την προκάλεσε. Επίσης, διερευνάται αν ο 21χρονος γνώριζε τους δύο άνδρες που του επιτέθηκαν, καθώς αυτό θα μπορούσε να δώσει νέα στοιχεία στην υπόθεση και να οδηγήσει στην ταυτότητα των δραστών. Οι αρχές αναμένουν να λάβουν κατάθεση και από τον ίδιο τον 21χρονο, μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει και είναι σε θέση να μιλήσει.

Με πληροφορίες από: Enikos