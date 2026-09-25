Συνάντηση Λαβρόφ – Αραγτσί στη Νέα Υόρκη: Διπλωματική λύση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, είχε χθες, 24 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι επικεφαλής της διπλωματίας των δύο χωρών συμφώνησαν ότι μόνο μια διπλωματική λύση μπορεί να θέσει τέλος στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος αυτός ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, η οποία έλαβε χώρα την 28η Φεβρουαρίου. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση τρόπων για την αποκλιμάκωση της έντασης και την προώθηση της ειρήνης στην περιοχή.

Διπλωματικές συζητήσεις και η κρίση στη Μέση Ανατολή

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές επίλυσης των εκκρεμών θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τονίστηκε με σαφήνεια πως δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση στη διπλωματική επίλυση της κρίσης. Η κρίση αυτή, όπως υπογραμμίστηκε, προκλήθηκε από τις «παράνομες ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ». Η θέση αυτή υποδηλώνει την πεποίθηση των δύο χωρών ότι η διπλωματία αποτελεί τον μοναδικό βιώσιμο δρόμο για την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Στρατηγική εταιρική σχέση Ρωσίας-Ιράν

Η συνάντηση των δύο υπουργών έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων διπλωματικών πρωτοβουλιών. Το 2025, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, είχαν υπογράψει μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Η συμφωνία αυτή είχε ως στόχο την εμβάθυνση των διμερών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η εν λόγω συμφωνία προέβλεπε την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της άμυνας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η συμφωνία δεν συμπεριλάμβανε ρήτρα ή δέσμευση για αμοιβαία άμυνα. Παρά την απουσία τέτοιας ρήτρας, καθεμιά χώρα προσφέρει στην άλλη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, ενισχύοντας έτσι τις αμυντικές τους δυνατότητες.

Η θέση του Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση που τήρησε η Μόσχα όσον αφορά τον πόλεμο. Ο Πεζεσκιάν είχε τονίσει τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Επίσης, έκρινε πως οι δύο χώρες μπορούν και πρέπει να προβάλλουν αντίσταση σε αυτή που αποκάλεσε «μονομερή» προσέγγιση των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του Ιρανού προέδρου, χθες, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τερματίσουν τον πόλεμο ή όχι. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ιρανική θέση σχετικά με την ευθύνη για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Topontiki