Η παχυσαρκία «κοστίζει» 3,4 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ελλάδα

Η παχυσαρκία αναδεικνύεται σε μία από τις μείζονες προκλήσεις δημόσιας υγείας με σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, όπως προκύπτει από νέα μελέτη. Το Γραφείο Οικονομικών της Υγείας (OHE), για λογαριασμό της EFPIA, εξέτασε το υγειονομικό και οικονομικό κόστος της παχυσαρκίας σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι το αυξημένο βάρος επηρεάζει όχι μόνο την υγεία των πολιτών, αλλά και την παραγωγικότητα, την αγορά εργασίας και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στοιχεία της μελέτης είναι ενδεικτικά της έκτασης του προβλήματος. Συγκεκριμένα, το 56% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού είτε είναι υπέρβαρο είτε ζει με παχυσαρκία. Η κατάσταση αυτή αφορά και τα παιδιά, καθώς ένα στα τρία παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει το ίδιο ζήτημα.

Η έρευνα του OHE εστίασε σε συγκεκριμένες χώρες, προκειμένου να αναλύσει το υγειονομικό και οικονομικό κόστος. Οι χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη ανέδειξε ότι ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) έχει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις.

Το οικονομικό βάρος στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το οικονομικό κόστος που αποδίδεται στην παχυσαρκία είναι ιδιαίτερα υψηλό. Υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό μεταφράζεται σε 328 ευρώ για κάθε κάτοικο της χώρας, αναδεικνύοντας το μέγεθος της επιβάρυνσης.

Το κόστος της παχυσαρκίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 1,4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το ποσό αυτό υπερβαίνει τις δαπάνες που γίνονται για τη στέγαση και φτάνει περίπου στο μισό των συνολικών αμυντικών δαπανών της χώρας. Η μελέτη αναφέρει ότι το κόστος αυτό αναλύεται περαιτέρω, αν και δεν δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την ανάλυση αυτή.

Επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την αγορά εργασίας

Ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος δεν επηρεάζει μόνο την υγεία, αλλά και την παραγωγικότητα των εργαζομένων, καθώς και την εν γένει αγορά εργασίας. Στις οκτώ χώρες που εξετάστηκαν από τη μελέτη, ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους, που κυμαίνεται από 18% έως 58%, συνδέεται άμεσα με απώλειες παραγωγικότητας.

Οι απώλειες αυτές οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι συχνές απουσίες από την εργασία, οι οποίες αυξάνουν το έμμεσο κόστος. Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι η χαμηλότερη απασχόληση στις μεγαλύτερες ηλικίες συμβάλλει στον περιορισμό των απωλειών παραγωγικότητας, καθώς λιγότερα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας βρίσκονται στην ενεργό εργασία.

Κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή αντιμετώπιση

Η δημοσίευση της έκθεσης αυτής έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος EU Safe Hearts, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη ζητά μία συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, του διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Η ανάγκη για μία ολοκληρωμένη στρατηγική είναι πλέον επιτακτική, δεδομένων των ευρημάτων που αναδεικνύουν το πολυδιάστατο πρόβλημα της παχυσαρκίας και τις επιπτώσεις της τόσο στην υγεία των πολιτών όσο και στην οικονομία των κρατών μελών.

Η δήλωση του γενικού διευθυντή του ΣΦΕΕ

Ο κ. Μιχάλης Χειμώνας, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), τοποθετήθηκε επί των ευρημάτων της μελέτης. Ο κ. Χειμώνας δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την παχυσαρκία ως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Τόνισε τις σοβαρές επιπτώσεις της όχι μόνο στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, την παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Χειμώνα, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί μία νέα, ολιστική προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από προκαταλήψεις και στιγματισμό, αναγνωρίζοντας την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη για επενδύσεις στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ολοκληρωμένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη φροντίδα. Ο κ. Χειμώνας κατέληξε λέγοντας ότι με τη συνεργασία της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, είναι εφικτό να βελτιωθούν ουσιαστικά τα αποτελέσματα υγείας, να περιοριστεί η οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση και να οικοδομηθεί μία πιο υγιής και ανθεκτική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis