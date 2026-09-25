Αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις σχολείων: Γονείς, εκπαιδευτικοί και δήμοι ζητούν ανάκληση

Σοβαρές αντιδράσεις και απαιτήσεις για ανάκληση των αποφάσεων προκαλεί η απόφαση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει και φέτος σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη δημιουργία πολυπληθών τάξεων, με γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και δήμους σε ολόκληρη τη χώρα να κάνουν λόγο για «σαρδελοποίηση» των μαθητών σε τμήματα των 25-27 ατόμων και παραβίαση των κανόνων ασφάλειας.

Εντονες αντιδράσεις για τα υπερπληθή τμήματα

Η πρακτική των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων σχολικών τμημάτων, η οποία εφαρμόζεται και φέτος, έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη. Αυτό έχει οδηγήσει σε έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γονέων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις συνθήκες ασφάλειας μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά επεκτείνονται και στους δήμους, οι οποίοι ζητούν την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, ακόμη και αν η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Η «σαρδελοποίηση» των μαθητών σε υπερπληθή τμήματα των 25-27 ατόμων θεωρείται απαράδεκτη και επικίνδυνη.

Περιοχές με αυξημένο αριθμό συμπτύξεων

Ο αριθμός των συμπτύξεων σε σχολικά τμήματα είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, στην Αττική, περιοχές όπως η Νέα Σμύρνη, η Αργυρούπολη-Ελληνικό και η Γλυφάδα έχουν πληγεί σημαντικά από αυτή την απόφαση. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Πάτρα και ο Βόλος.

Σε αυτές τις περιοχές, τα παιδιά συχνά «στοιβάζονται» μέσα στις σχολικές τάξεις, γεγονός που δυσχεραίνει την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ομόφωνο ψήφισμα από τον δήμο Αγίου Δημητρίου

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου Αττικής ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα, με το οποίο ζητά την κατάργηση των συγχωνεύσεων και συμπτύξεων σχολικών τμημάτων. Το ψήφισμα εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση του δήμου στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, τονίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της πολιτικής.

Η έγκριση του ψηφίσματος πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από σχετική πρόταση του δημάρχου, Στέλιου Μαμαλάκη. Η ομόφωνη απόφαση υπογραμμίζει την κοινή στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στο ζήτημα.

Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Δημητρίου υπογραμμίζεται ότι η σχολική πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με «τεχνοκρατικά ή αριθμητικά κριτήρια». Αντιθέτως, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής κοινότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται ένα ποιοτικό και ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες για Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη, καθώς και η επαρκής στελέχωση με Ειδικό Βοηθητικό και Επιστημονικό Προσωπικό και Σχολικούς Νοσηλευτές. Αυτά τα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την υποστήριξη όλων των μαθητών.

Η θέση του δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, δήλωσε ότι η διοίκηση του δήμου στέκεται σταθερά στο πλευρό της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Στηρίζει ανεπιφύλακτα το δίκαιο αίτημα γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών για τη μη εφαρμογή των συγχωνεύσεων, τονίζοντας τη σημασία της διασφάλισης ποιοτικών συνθηκών διδασκαλίας.

Ο κ. Μαμαλάκης υπογράμμισε επίσης ότι η επαρκής στελέχωση των σχολείων και η προστασία της ασφάλειας των παιδιών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας. «Για εμάς, τα παιδιά δεν είναι αριθμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ομόφωνο ψήφισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καθώς και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Περιφέρεια Αττικής, τους βουλευτές της περιοχής, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, τις σχολικές μονάδες και την ΕΛΜΕ, αναμένοντας τις επόμενες κινήσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis