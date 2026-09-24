Δύτες εξερευνούν τη χαμένη μεσαιωνική πόλη του Shipden στη Βόρεια Θάλασσα

Μια μεσαιωνική πόλη, γνωστή ως Shipden, η οποία βυθίστηκε κάτω από τα νερά της Βόρειας Θάλασσας περίπου 700 χρόνια πριν, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας υποβρύχιας εξερεύνησης. Δύτες στη Βρετανία εργάζονται για να ανασυνθέσουν την εικόνα του χαμένου οικισμού, καταγράφοντας τα απομεινάρια του στον βυθό. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί 25 ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, προσφέροντας νέα στοιχεία για την ιστορία της περιοχής.

Η ιστορία της χαμένης πόλης του Shipden

Το Shipden δεν ήταν ένας ασήμαντος οικισμός, αλλά μια πόλη με σημαντική παρουσία στην περιοχή. Βρισκόταν στις ακτές του Νόρφολκ, πολύ κοντά στο σημερινό Cromer, στην ανατολική Αγγλία. Η ύπαρξή του καταγράφεται ήδη στο Domesday Book του 1086, ένα ιστορικό κείμενο που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την Αγγλία εκείνης της εποχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Domesday Book, το Shipden φιλοξενούσε 117 κατοίκους και διέθετε 36 χοίρους, λιβάδια, ένα λιμάνι και δύο εκκλησίες. Αυτές οι πληροφορίες υποδηλώνουν έναν ακμάζοντα οικισμό με αγροτική και θαλάσσια δραστηριότητα, που έπαιζε ρόλο στην τοπική ζωή της μεσαιωνικής Βρετανίας.

Η σταδιακή εξαφάνιση κάτω από τα κύματα

Η μοίρα του Shipden άρχισε να αλλάζει σταδιακά λόγω φυσικών φαινομένων. Η περιοχή επηρεάστηκε σημαντικά από την αλλαγή της ακτογραμμής, τις συχνές καταιγίδες, τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους. Αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στην αργή αλλά σταθερή υποχώρηση της ξηράς.

Μέχρι τον 14ο αιώνα, η θάλασσα είχε προχωρήσει σημαντικά προς τον οικισμό, καταπίνοντας τμήματα της πόλης. Έρευνα του North Norfolk District Council αναφέρει ότι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου είχε ήδη βρεθεί κάτω από το νερό γύρω στο 1400. Ακόμη και μετά την υποβρύχια της εκκλησίας, τμήματα από κατασκευές από πυριτόλιθο παρέμεναν ορατά σε περιόδους πολύ χαμηλών παλιρροιών, μαρτυρώντας την ύπαρξη της χαμένης πόλης.

Τα ευρήματα στον βυθό

Η πρόσφατη έρευνα, που διεξάγεται στο πλαίσιο του Alfred Savin Project, με τη συμμετοχή εθελοντών δυτών από το East Anglian Branch του British Sub Aqua Club, έχει φέρει στο φως σημαντικά στοιχεία. Οι δύτες έχουν καταγράψει 25 διαφορετικές κατασκευές ή άλλα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά στον βυθό, σε σημεία που βρίσκονται περίπου 400 μέτρα ή και περισσότερο από την ακτή του Cromer.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται κατασκευές από επεξεργασμένο πυριτόλιθο, τμήματα λιθοδομών, καθώς και στοιχεία που ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος κάποιου συστήματος προστασίας της ακτής από τη θάλασσα. Σε ορισμένα σημεία, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει ακόμη και κονίαμα, το οποίο έχει διατηρηθεί παρά τους αιώνες παραμονής του κάτω από το νερό, προσφέροντας μια σπάνια μαρτυρία της αρχικής κατασκευής.

Η μεθοδολογία της υποβρύχιας εξερεύνησης

Για την ακριβή καταγραφή και μελέτη των ευρημάτων, οι δύτες χρησιμοποίησαν εξειδικευμένες τεχνικές. Εφάρμοσαν υποβρύχια φωτογραφία και φωτογραμμετρία, με στόχο τη δημιουργία τρισδιάστατων μοντέλων των κατασκευών. Αυτά τα μοντέλα επιτρέπουν στους ερευνητές να μελετήσουν τα ευρήματα με μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτομέρεια, ακόμη και μετά την ανάδυση από τον βυθό.

Ωστόσο, οι ερευνητές παραμένουν προσεκτικοί ως προς την ταυτότητα των κατασκευών. Όπως επισημαίνει το ίδιο το Alfred Savin Project, ο όρος «τοίχος» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για τοίχο κτιρίου. Θα μπορούσε κάλλιστα να αφορά μια προβλήτα ή μια κατασκευή που είχε ως σκοπό την προστασία της ακτής από τη διάβρωση της θάλασσας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσεκτική ερμηνεία των δεδομένων.

Το μυστήριο της εκκλησίας του Αγίου Πέτρου

Παρά τα σημαντικά ευρήματα, το σημαντικότερο στοιχείο που αναζητούν οι δύτες δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Πρόκειται για την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, η οποία, σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, αποτελούσε μέρος του Shipden. Για πολλές γενιές, οι κάτοικοι του Cromer πίστευαν ότι ένας συγκεκριμένος σχηματισμός στον βυθό, γνωστός ως «Church Rock», ήταν ο πύργος αυτής της εκκλησίας.

Μάλιστα, ένας τοπικός θρύλος ανέφερε ότι η καμπάνα της εκκλησίας μπορούσε να ακουστεί κάτω από τα κύματα, προσδίδοντας μια μυστηριώδη διάσταση στην ιστορία της χαμένης πόλης. Ωστόσο, η πρόσφατη έρευνα φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με αυτή την πεποίθηση, αφήνοντας ανοιχτό το μυστήριο σχετικά με την ακριβή θέση του ναού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta