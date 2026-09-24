Εξαφάνιση 16χρονης στη Νίκαια: Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Μαργαρίτας Δ. στη Νίκαια. Η ανήλικη αγνοείται από τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026, με την οργάνωση να έχει δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή της μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η κινητοποίηση των αρχών και η ανακοίνωση

Οι αρχές βρίσκονται σε κινητοποίηση στην περιοχή της Νίκαιας, μετά την εξαφάνιση της 16χρονης Μαργαρίτας Δ. Η υπόθεση έλαβε δημοσιότητα μέσω ανακοίνωσης από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το οποίο ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 24 Σεπτεμβρίου. Η οργάνωση προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης, 24 Σεπτεμβρίου, με σκοπό την άμεση εύρεση της Μαργαρίτας Δ. και την ασφαλή επιστροφή της. Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θεωρήθηκε επιτακτική, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα κινδύνου για την ανήλικη.

Τα ίχνη της 16χρονης χάθηκαν στη Νίκαια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, τα ίχνη της 16χρονης Μαργαρίτας Δ. χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 15ης Ιουλίου 2026. Από εκείνη την ημέρα, η ανήλικη δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους της και τις αρχές.

Η εξαφάνιση σημειώθηκε στην περιοχή της Νίκαιας, όπου και ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Η χρονική απόσταση από την ημέρα της εξαφάνισης μέχρι την ενημέρωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση δράση.

Εμφάνιση και ενδυμασία την ημέρα της εξαφάνισης

Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση της Μαργαρίτας Δ., το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομερή περιγραφή της εμφάνισής της. Η 16χρονη έχει ύψος 1.60 μέτρα και είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης. Τα μαλλιά της είναι καστανά, όπως και τα μάτια της.

Επιπλέον, έχουν γνωστοποιηθεί και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης. Συγκεκριμένα, η Μαργαρίτα Δ. φορούσε μια ροζ φόρμα, μια ροζ μπλούζα και μαύρα παπούτσια. Αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα για την αναγνώρισή της από οποιονδήποτε μπορεί να την έχει συναντήσει.

Τρόποι επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει θερμή έκκληση προς κάθε πολίτη που ενδεχομένως να έχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση της Μαργαρίτας Δ. να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η συνεργασία του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν τηλεφωνικά στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», η οποία είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο. Επίσης, οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Μια επιπλέον επιλογή είναι η χρήση της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση και επιτρέπει την παροχή πληροφοριών με εύκολο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki