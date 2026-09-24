Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη ανακοπή μετά από πλασμαφαίρεση στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, εστιάζοντας στις καταθέσεις των εργαζομένων της κλινικής, καθώς και στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει την επίσπευση των εργαστηριακών εξετάσεων και προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η δικαστική έρευνα και οι κατηγορίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται μία 56χρονη γιατρός και ο 58χρονος σύζυγός της, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, για όσα συνέβησαν στο ιατρείο τους.

Οι δικαστικές αρχές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις θεωρούνται κλειδί για να διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο χορήγησης αναισθησίας ή άλλων ουσιών στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι καταθέσεις των νοσηλευτριών στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει αποκτήσει η κατάθεση μίας 56χρονης νοσηλεύτριας, η οποία ήταν παρούσα στο ιατρείο την ώρα που ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή. Η νοσηλεύτρια, η οποία είχε ήδη καταθέσει στην ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκε την Πέμπτη ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή και κατέθεσε ως μάρτυρας για περίπου τρεις ώρες.

Στην κατάθεσή της, η νοσηλεύτρια αναφέρθηκε στη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Φέρεται να δήλωσε: «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», επισημαίνοντας την υποχρέωσή της να καταθέσει συμπληρωματικά.

Επιφυλάξεις για τη διαδικασία και οι προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την πλασμαφαίρεση. Το προσωπικό της κλινικής είχε προειδοποιήσει τη γιατρό για το μικρό χρονικό διάστημα που είχε μεσολαβήσει από την υδροθεραπεία, τονίζοντας ότι «από μηχάνημα σε μηχάνημα πρέπει να περάσουν 48 ώρες».

Παρά τις προειδοποιήσεις, η 56χρονη γιατρός επέμεινε να γίνει η πλασμαφαίρεση την επόμενη ημέρα. Φέρεται να αντέδρασε λέγοντας: «Εσείς δεν είσαστε γιατρίνες. Εγώ είμαι γιατρός και εγώ ξέρω τι κάνω», και έκλεισε ραντεβού στον τραγουδιστή για την επόμενη ημέρα. Η νοσηλεύτρια υποστήριξε επίσης ότι ο Μαζωνάκης «δεν ήθελε να πάει» και έφτασε στην κλινική «κάπως πιεσμένος» για τη θεραπεία.

Η υδροθεραπεία και η χορήγηση μέθης

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε όσα συνέβησαν την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ζητήσει να κάνει υδροθεραπεία, καθώς είχε υποβληθεί στην ίδια θεραπεία και στο παρελθόν, το 2021. «Αυτός το ήθελε. Εκείνος ήθελε να κάνει υδροθεραπεία γιατί είχε ξανακάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υδροθεραπεία διήρκεσε περίπου 15 λεπτά, κατά τη διάρκεια της οποίας ο τραγουδιστής αποκοιμήθηκε. Για την πλασμαφαίρεση που ακολούθησε την επόμενη ημέρα, η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι το προσωπικό είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Το σενάριο της χορήγησης μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις καταθέσεις μαρτύρων στον ανακριτή.

Προκύπτει πως δεν αποκλείεται να χορηγήθηκε μια συγκεκριμένη ουσία, για την οποία ειδικοί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει αντίδοτο. Επισημάνθηκε επίσης ότι δεν είναι απίθανο οι γιατροί να μπέρδεψαν τις ουσίες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές παρουσιάζει το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κατασταλτική ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση.

«Κοινή γραμμή» και ταυτόχρονες θεραπείες

Η νοσηλεύτρια ξεκαθάρισε στην κατάθεσή της ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο όταν έφτασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά μετέβη εκεί αργότερα. Φέρεται να είπε στον δικαστικό λειτουργό ότι η αρχική κατάθεσή της σχετικά με την άφιξη του τραγουδιστή δόθηκε έπειτα από παραίνεση της κατηγορούμενης γιατρού.

«Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι είχε συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην Αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια. Η ίδια μάρτυρας ανέφερε πως στο ιδιωτικό ιατρείο πραγματοποιούνταν δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα από τη γιατρό, σε διαφορετικά δωμάτια, ενώ η ίδια βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου ήταν ο καλλιτέχνης. «Ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη», κατέθεσε. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι ο κατηγορούμενος γιατρός, σύζυγος της 56χρονης, βρισκόταν στον καναπέ και κοιμόταν, κάτι που έχει ισχυριστεί και ο ίδιος στην απολογία του.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr, Enikos